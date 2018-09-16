Более миллиона рублей потратят на актуализацию изысканий для инфраструктуры «Ворот Байкала»

Байкальск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Из бюджета Иркутской области планируют потратить 1,1 млн рублей на актуализацию инженерно-геологических изысканий по объектам инженерной инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» в Слюдянском районе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Победитель должен будут к середине ноября 2018 года выполнить инженерно-геологические изыскания под проектирование объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ для корректировки проектно-сметной документации и прохождения государственной экологической экспертизы.

В перечень объектов входят открытые автостоянки на 225 машиномест, КПП, ограждение территории и наружное освещение, улично-дорожная сеть с наружным освещением, сети бытовой канализации с КНС, тепловые сети, сети ливневой канализации, сеть наружного водопровода и насосная станция. Также нужны выводы для благоустройства и озеленения территории.

Напомним, «Ворота Байкала» создали более 10 лет назад. Отсутствие какой-либо инфраструктуры в ОЭЗ было основной претензией со стороны предпринимательского сообщества к турзоне. Однако в конце апреля 2018 года стало известно, что официально стартовало строительство объектов, необходимых для возведения туристических баз и других комплексов. К ноябрю 2018 года в границах ОЭЗ должны проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции.

Позже стало известно, что Иркутская область вошла в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» и получит 3,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры «Ворот Байкала» из федеральной казны и ещё 1 млрд рублей – из областной.

СПРАВКА:

ОЭЗ «Ворота Байкала» площадью 767,9 га расположена в юго-восточной части Слюдянского района на территории Байкальского городского поселения и разделена на две части – предгорную и прибрежную территории.

Граница предгорного района в пределах проекта планировки проходит на западе по ручью Болотный, с востока по реке Харлахта, на севере по автомагистрали М55.

Граница прибрежной территории проходит на востоке по реке Солзан, на западе по реке Харлахта, на севере проходит по береговой линии озера Байкал, а на юге граничит с городской магистралью.