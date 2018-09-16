|Байкал
|17.09.2018
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Более миллиона рублей потратят на актуализацию изысканий для инфраструктуры «Ворот Байкала»
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Байкальск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Из бюджета Иркутской области планируют потратить 1,1 млн рублей на актуализацию инженерно-геологических изысканий по объектам инженерной инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) «Ворота Байкала» в Слюдянском районе. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Победитель должен будут к середине ноября 2018 года выполнить инженерно-геологические изыскания под проектирование объектов инженерной инфраструктуры ОЭЗ для корректировки проектно-сметной документации и прохождения государственной экологической экспертизы.
В перечень объектов входят открытые автостоянки на 225 машиномест, КПП, ограждение территории и наружное освещение, улично-дорожная сеть с наружным освещением, сети бытовой канализации с КНС, тепловые сети, сети ливневой канализации, сеть наружного водопровода и насосная станция. Также нужны выводы для благоустройства и озеленения территории.
Напомним, «Ворота Байкала» создали более 10 лет назад. Отсутствие какой-либо инфраструктуры в ОЭЗ было основной претензией со стороны предпринимательского сообщества к турзоне. Однако в конце апреля 2018 года стало известно, что официально стартовало строительство объектов, необходимых для возведения туристических баз и других комплексов. К ноябрю 2018 года в границах ОЭЗ должны проложить 3,6 км сетей водоснабжения и 3,8 км сетей канализации, построить две канализационно-напорные станции.
Позже стало известно, что Иркутская область вошла в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)» и получит 3,1 млрд рублей на развитие инфраструктуры «Ворот Байкала» из федеральной казны и ещё 1 млрд рублей – из областной.
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