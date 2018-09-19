|Байкал
|19.09.2018
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Больше 20 проектов из Иркутской области вышли в финал национальной премии событийного туризма
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Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), – В финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» вышли 23 проекта от Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» призовые места заняли:
Номинация «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»:
Номинация «Лучшее городское праздничное событие»:
Номинация «Лучшее детское туристическое событие»:
Номинация «Лучшее событие в области гастрономического туризма»:
Номинация «Лучшая Площадка для проведения туристического события»:
Номинация «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:
Номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта»:
Номинация «Лучшее этно-культурное туристическое событие»:
Кроме того, шесть проектов Иркутской области отмечены специальными дипломами: выставочный проект «Город – городу» – «За развитие межрегиональных культурных связей», Национальный бурятский праздник «Сур Харбан» – «За сохранение традиций», фестиваль «Дары тайги» – «За активное развитие территории», выставка «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» – «За организацию выставки в поддержку спортивного проекта», «Патриоты Прибайкалья» – «За вклад за патриотическое воспитание молодежи», Событийный календарь Южного Прибайкалья – «За развитие территории и популяризации событийного туризма региона».
Лучшие проекты регионального конкурса примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года, который пройдет 24–28 октября в Нижнем Новгороде.
Напомним, что Национальная премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году. В Иркутске финал регионального конкурса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проводится уже второй год подряд. В этом году в мероприятии принимают участие 78 проектов из 10 регионов.
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