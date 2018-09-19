Больше 20 проектов из Иркутской области вышли в финал национальной премии событийного туризма

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), – В финал Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» вышли 23 проекта от Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры» призовые места заняли:

Международный культурный форум «Байкал тотем» и областной фестиваль бетонной скульптуры «ТВОРИМИР–2018» – третье место,

Фестиваль театральной молодежи «У Братского моря» имени Геннадия Михасенко» – второе место,

Международный фестиваль – симпозиум деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале – первое место.

Номинация «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов»:

Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» – третье место,

Байкальский Международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» – второе место.

Номинация «Лучшее городское праздничное событие»:

Костюмированное шествие «Иркутск – город спортивный» – третье место.

Номинация «Лучшее детское туристическое событие»:

Международный фестиваль-конкурс «Братск–Зальцбург» – третье место.

Номинация «Лучшее событие в области гастрономического туризма»:

Фестиваль молока – третье место.

Номинация «Лучшая Площадка для проведения туристического события»:

«Место встречи изменить нельзя», Отель ПушкинЪ, – второе место,

Номинация «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия»:

Культурно–просветительский центр им. святителя Иннокентия – второе место,

Музей истории Иркутска имени Сибирякова – второе место.

Номинация «Лучшее туристическое событие в области спорта»:

Всероссийские соревнования по плаванию на открытой воде «Братская миля» – третье место,

Байкальский открытый турнир по подледной рыбалке «BOTIF–2018» – второе место,

Фестиваль «Открытая вода» – второе место,

Первая мультиспортивная серия Сибири «Марафоны БАМ» – первое место.

Номинация «Лучшее этно-культурное туристическое событие»:

Пихтинские встречи – второе место.

Кроме того, шесть проектов Иркутской области отмечены специальными дипломами: выставочный проект «Город – городу» – «За развитие межрегиональных культурных связей», Национальный бурятский праздник «Сур Харбан» – «За сохранение традиций», фестиваль «Дары тайги» – «За активное развитие территории», выставка «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018» – «За организацию выставки в поддержку спортивного проекта», «Патриоты Прибайкалья» – «За вклад за патриотическое воспитание молодежи», Событийный календарь Южного Прибайкалья – «За развитие территории и популяризации событийного туризма региона».

Лучшие проекты регионального конкурса примут участие в финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 года, который пройдет 24–28 октября в Нижнем Новгороде.

Напомним, что Национальная премия Russian Event Awards была учреждена в 2012 году. В Иркутске финал регионального конкурса Сибирского и Дальневосточного федеральных округов проводится уже второй год подряд. В этом году в мероприятии принимают участие 78 проектов из 10 регионов.