БПСО: на Байкале наблюдаются аномальные явления в процессе ледостава

Иркутская область, Бурятия, 1.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В этом году из-за избытка снега на Байкале наблюдаются аномальные явления в процессе ледостава.

Вот уже начало февраля, а в центральной части озера лед по-прежнему непрочный, сообщает пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда.

Подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России расположены по периметру озера Байкал от самой северной его оконечности до южной. Ведется постоянный мониторинг ледовой обстановки. По наблюдениям спасателей процесс нарастания льда в этом году идет медленнее обычного. На севере и в центральной части озера сразу после ледостава выпало большое количество осадков. Тяжелая масса снега препятствует активному образованию льда. Кристаллизовавшись, она создает эффект термоподушки.

В среднем лед значительно тоньше, чем характерно для этого времени года, кроме того, он весьма неоднороден. На севере и в центральной части озера на достаточном удалении от берега встречаются мокрые наледи и пропарины. Участки со льдом толщиной два-три см опасны тем, что во время движения их невозможно заметить.

В северной части озера по направлению от Северобайкальска до горячих источников Хакусы в центральной части Байкала очень тонкий лед – около трех сантиметров. От мыса Нижнее Изголовье (полуостров Святой Нос) по направлению к мысу Хобой (остров Ольхон) наблюдаются обширные участки тонкого льда от пяти сантиметров и меньше. В связи с этим автотуристов просят воздержаться от путешествий по этому популярному маршруту.

– Из-за большой площади и глубины поиск и подъем пропавших и погибших людей часто не представляется возможным, – отмечают спасатели.

Они также сообщают, что ледовая обстановка на озере меняется очень быстро:

– Еще два дня назад спасатели спокойно проезжали на спецтехнике от поселка Листвянка до поселка Большое Голоустное. По результатам профмероприятия, проведенного 30 января, установлено: от мыса Лиственничного в море уходят несколько трещин, от мыса Толстого до мыса Соболева – большая трещина с водой, шириной от одного до двух метров. И так по всему озеру.

Зимой 2019-2020 спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России дважды выезжали на работы, связанные с провалами автомобилей под лед. Есть пострадавшие, один из которых погиб.

– Ожидаемые морозы, возможно, только усугубят ситуацию. Видимая надежность льда может сыграть злую шутку. Не рискуйте напрасно, – предупреждают спасатели.