День Байкала пройдет в Приангарье 2 сентября

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - День Байкала отметят в Иркутской области 2 сентября. Праздничные мероприятия пройдут в нескольких муниципалитетах региона, в том числе – в Иркутске.

Как рассказал руководитель организации, выигравшей в этом году аукцион по проведению Дня Байкала, Антон Кельберг, в Иркутске планируется проведение выставок, конкурсов и награждение волонтеров и добровольцев, участвующих в экологических акциях по сохранению Байкала и всей природы региона.

– Мы выбрали для проведения праздника несколько площадок в областном центре – это сквер Кирова, площадь перед стадионом «Труд» и кинотеатр «Художественный», – рассказал он.

В сквере Кирова планируется ярмарка изделий народного промысла, которая начнется в 10.00. На площади у «Труда» планируется торжественная часть, награждение, концерт, ярмарка просветительского направления, участниками которой станут экологические ассоциации и организации.

– Многие коммерческие организации поддержали нас и присоединились к подготовке праздника. Они на площади у «Труда» создадут «экодворик», где каждый желающий сможет расписать себе экосумку, получить информацию о важности переработки вторсырья и поучаствовать в других активностях, – рассказал Антон Кельберг.

В кинотеатре «Художественный» в 16.00 запланирован показ фильма о Байкале – вход для всех желающих бесплатный.

Также к празднику проводится конкурс среди фотографов – как профессионалов, так и любителей, – куда каждый может отправить свою работу о Байкале. Несколько лучших работ будут опубликованы.

Как сообщила начальник отдела экологической безопасности и контроля департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела, мероприятия в день Байкала также запланированы на иркутском острове Юность. В 12.00 здесь начнется праздник «Байкал собирает друзей». На него планируют пригласить участников всех экоотрядов, работающих на берегах великого озера. Ожидается участие в мероприятии 500 человек.

Кроме того, в День Байкала в Иркутске стартует фестиваль экологического видео «Минута для будущего» и акция «Скажи мусору «нет».

По словам организаторов акции, в этот день в Иркутск прибудет агитпоезд, уже отправившийся в путь и побывавший в Большом и Малом Голоустном, Листвянке и других населенных пунктах региона. В областном центре он 2 сентября остановится у стадиона «Труд» – его организаторы будут заниматься селективным сбором мусора и рассказывать горожанам о важности раздельного сбора мусора, а также о том, где его можно сдавать в Иркутске. В последующие дни агитпоезд будет заниматься раздельным сбором мусора и в других районах областного центра. С 8.00 до 20.00 3 сентября он будет работать на сквере Кирова, 4 сентября – возле ТЦ «Европарк» в Ново-Ленино, 5 сентября – возле «ТЦ «Юбилейный», 6 сентября – на бульваре Постышева, 7 сентября – на бульваре Рябикова возле школы искусств. Завершится акция «Скажи мусору «нет» 8 сентября на Нижней Набережной, где состоятся награждения, флешмоб и концерт.

Также 8 сентября в 16.00 в областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского состоится награждение участников фестиваля «Минута для будущего».