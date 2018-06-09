Депутат Госдумы Михаил Щапов: «Байкальским рыбакам нужна реальная помощь от федеральных властей»

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Министерство труда и социальной защиты РФ ответило на запрос депутата Государственной Думы ФС РФ Михаила Щапова о мерах по трудоустройству рыбаков и тех, кто занят в переработке рыбы в прибайкальских территориях. Депутат считает, что реальное положение вещей не соответствует тому, как его видят федеральные чиновники, сообщает пресс-служба парламентария. В мае Михаил Щапов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с письмом о трудоустройстве байкальских рыбаков, потерявших работу вследствие запрета на вылов омуля. Депутат в своем письме напоминал, что 28 декабря 2017 года Президент России утвердил перечень поручений, в числе которых было указание Минтруду РФ и Минэкономразвития России совместно с высшими органами исполнительной власти Иркутской области и Республики Бурятия принять дополнительные меры по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся в результате введения ограничения на добычу и реализацию омуля до 12 февраля 2018 года. В связи с тем, что срок исполнения поручения миновал, депутат просил проинформировать о результатах. В частности, Михаил Щапов запросил перечень запланированных и осуществляемых мероприятий по трудоустройству рыбаков — с указанием объемов финансирования: как запланированных, так и реально выделенных средств. Кроме того, депутат поинтересовался: сколько рыбаков было трудоустроено с помощью этих мер на сегодняшний день. Письмо было перенаправлено в Минтруд как в профильное ведомство. В ответе министерство указывает, что ряд федеральных структур совместно с высшими органами исполнительной власти республики Бурятия и Иркутской области разработали комплекс мер, направленных на трудоустройстволюдей, высвободившихся в результате введения ограничения добычи и реализации омуля. В частности: предполагается привлекать рыбаков на постоянно и сезонной основе на работы в сфере рыбоводства; развивать рыбоводные заводы, расположенные на озере Байкал; развивать предприятия малого и среднего бизнеса в альтернативных видах экономической деятельности. Также в письме указывается, что предполагается «оказание финансовой помощи из резервного фонда правительства Российской Федерации республике Бурятия на реализацию дополнительных мероприятий по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций». На 2018 год на эти цели запланирована сумма в 22,4 миллиона рублей. – Реализация вышеуказанного плана позволит создать в среднесрочной перспективе условия для восстановления популяции омуля и обеспечить занятость работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся в результате введения ограничения добычи (вылова) и реализации омуля, – уверены в Минтруда РФ. В письме также говорится, что благодаря этим мерам с октября 2017 года по текущее время удалось трудоустроить 12 рыбаков из 23 обратившихся на территории Республики Бурятия. Данным по Иркутской области Минтруда РФ не приводит, ссылаясь на то, что обращений граждан с профессией «Рыбак прибрежного лова» в органы занятости не было. – Цифры в письме наглядно говорят о низкой эффективности предлагаемых мер. 23 человека обратились, 12 трудоустроили, а троих вообще сняли с учета из-за нерегулярной явки. Между тем, по подсчетам одной только администрации Слюдянского района, до запрета на лов омуля добычей рыбы занимались 17 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых было занято более 300 местных жителей. В переработке и дальнейшей реализации участвовало еще около 400 человек. В целом, по официальным данным, запрета на вылов ударил по 1500 жителям прибрежных территорий, так или иначе занятым в рыболовстве и переработке. По неофициальным сведениям, запрет затрагивает до 15 тысяч человек – занятых в отрасли и членов их семей. Сама статистика вызывает вопросы: если у человека в трудовой книжке было написано не «рыбак», а «продавец», или он вообще был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а теперь остался без занятия, то, получается, он не попадает в этот учет и особые меры по поддержке ему не нужны? Я недавно побывал в Ольхонском и Слюдянском районах – те меры, о которых отчитывается министерство, на местах не работают. Службы занятости готовы переучивать на другие профессии, но не на те, что действительно пользуются спросом на рынке труда, а на которые могут переучить. Людям предлагают зарегистрировать ИП, но чем будет заниматься этот предприниматель? Будь у него идея, он бы прекрасно организовал ИП сам. Тот факт, что зафиксировано так мало обращений, по-моему, говорит вовсе не об отсутствии проблемы, а о недоверии людей к государственным структурам, их сомнении в том, что чиновники готовы им помочь. Я намерен добиваться от Минтруда, от правительства РФ конкретных ответов и действий. Но думаю, что рыбакам сейчас надо тоже проявить себя, как минимум, обратиться в службу занятости, чтобы показать: проблема с трудоустройством рыбаков есть, она не исчезла, ее надо решать, – подчеркнул депутат. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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