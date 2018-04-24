Депутат Госдумы Михаил Щапов посетил с рабочей поездкой Слюдянский район

Слюдянский район, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы Михаил Щапов посетил с рабочей поездкой Слюдянский район. Он встретился с мэром района Алексеем Шульцем и главами поселка Култук, Слюдянки и Байкальска. Депутат осмотрел слюдянский ФОК, КОСы, обсудил перспективы строительства социальных объектов в муниципалитетах, реконструкции очистных сооружений и коммунальных сетей. Кроме того, у Михаила Щапова состоялись с встречи с местными жителями, на которых были подняты вопросы трудоустройства в районе, оборота земли в ЦЭЗ, проблемы с содержанием дорог местного значения. Как сообщает пресс-служба депутата, в Култуке он побывал на площадке, отведенной под строительство нового Дома культуры. Прежнее здание сгорело еще в 2008 году. Сейчас ведется проектирование ДК, согласно ему в здании будут предусмотрены дополнительные помещения для спортзала и библиотеки. Михаил Щапов отметил, что сельские дома культуры, подобно школам, становятся центром социальной жизни для детей и взрослых, а потому необходимо поддержать строительство. В Слюдянке Михаил Щапов осмотрел незавершенное здание детской школы искусств, площадку под школу на 725 мест и действующий спортивно-оздоровительный комплекс, строительство второй очереди которого добиваются местные власти. Также парламентарий побывал на городских КОСах. Глава Слюдянки Владимир Сендзяк рассказал о реконструкции очистных сооружений. По его словам, смета реконструкции – около миллиарда рублей, тогда как само строительство в 2010 году обошлось в 120 миллионов. Средства предусмотрены в ФЦП «Охрана озера Байкал» в 2019 году. Для того чтобы исполнить приказ Минприроды РФ №63, устанавливающий сверхжесткие нормативы качества стоков для очистных на Байкале, необходимо добиться, чтобы содержание отдельных веществ, например, сульфатов, было в несколько раз ниже, чем даже в байкальской воде. Было рассмотрено несколько технологий очистки – от вымораживания до дистилляции. В итоге специалисты остановились на методе обратного осмоса. Однако при этой технологии, отметил Владимир Сендзяк, необходимо раз в четыре года менять мембраны для очистки. Стоимость замены – 20 миллионов рублей. Закономерно встает вопрос о компенсации этих затрат — включать ли их в тарифы, которые и без того немаленькие, или искать иные источники средств. Кроме того, глава города отметил, что очистные находятся под пристальным вниманием прокуратуры, и в связи с этим высказал просьбу – рассмотреть возможность переноса сроков реконструкции по ФЦП на ближайшее время. Со своей стороны, Михаил Щапов поинтересовался состоянием городских канализационных сетей, отметив, что даже самые современные методы очистки не смогут помочь, если сети изношены. – Это существенная проблема, но она до сих пор остается в тени, хотя шаги по ее решению принесли бы ощутимую пользу Байкалу. Ведь КОСы требуют централизованного канализования. В идеале – с тотальным подключением всех домохозяйств, коммерческих и социальных объектов в населенных пунктах. Но на сегодняшний день населенных пунктов на Байкале с централизованным водоотведением исчезающе мало. А там, где сети существуют, у них большой износ. И если проблема КОСов хоть как-то охватывается существующей ФЦП «Охрана озера Байкал», то строительство сетей и реконструкция имеющихся полностью возлагается на муниципалитеты. Более того, уже имеются примеры прокурорского понуждения глав муниципальных образований к тому, чтобы обеспечить поселки централизованной канализацией, – заявил Михаил Щапов. – Но давайте будем честны: речь идет о многомиллиардных затратах. Ни один муниципалитет не в силах профинансировать такие проекты. Никакой инвестор не придет в наши прибайкальские поселения затем, чтобы заменить ветхие трубы или построить сеть с нуля. Эффект подобных понуждений нулевой. На мой взгляд, необходимо поднимать вопрос о включении строительства, а также реконструкции коммунальных сетей вместе с проектными работами на территории ЦЭЗ в ФЦП «Охрана озера Байкал». Это будет реальным вкладом в решение проблемы загрязнения озера. В Байкальске депутат обсудил с главой города Василием Темгеневским вопросы коммунальных тарифов, перспективы обращения с ТБО и работы единого оператора в свете переноса границ водоохранной зоны и возможности размещать площадки временного хранения мусора и ситуацию с накопленными отходами БЦБК. На встречах с населением в Байкальске и Слюдянке местные жители рассказали Михаилу Щапову о своих опасениях, что профессиональные стандарты, которые в том числе требуют наличие образования по профилю работы и которые будут обязательны с 2020 года, могут привести к коллапсу малого бизнеса в туризме и в сельском хозяйстве. В то время как эти отрасли в районе рассматриваются как основные в плане создания новых рабочих мест, в том числе для тех, кто остался без работы в результате запрета на лов омуля. Получается, что семейная ферма не сможет быть семейной, потому что фермер должен будет нанимать работников исключительно с профильным образованием, а не привлекать членов своей семьи, пенсионеры и люди предпенсионного возраста не смогут подрабатывать в туризме, ведь даже горничные должны будут иметь «корочки», хотя маленькие семейные гостиницы – это обычная практика во всем мире, временное трудоустройство для безработных будет просто невозможно. Также на встречах поднимались вопросы о повышении пенсий ветеранам труда и детям войны, о невозможности приватизировать участок земли в границах ЦЭЗ Байкала, даже если семья по факту владеет им с дореволюционных времен, о проблемах с электрическим сетями в малых деревнях. Кроме того, главы Слюдянки и Утулика обратились к депутату с просьбой добиться пересмотра методики формирования дорожных фондов так, чтобы в местные фонды поступало больше средств. Тех сумм, которые остаются в муниципальных образованиях сейчас, по словам глав, не хватает на то, чтобы войти в федеральную программу по ремонту дорог, хотя проблема усугубляется с каждым годом. Михаил Щапов взял в работу озвученные вопросы, отметив, что часть из них, безусловно, потребует работы на федеральном уровне. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей шульц

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