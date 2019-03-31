Депутат Госдумы Владимир Бурматов: «Завод в Култуке должен быть ликвидирован за счет собственника»

Слюдянский район, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Завод в Култуке должен быть ликвидирован за счет собственника. Такую позицию озвучил председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов во время рабочей поездки на место строительства предприятия 28 марта. В выездном совещании также поучаствовали его заместитель Николай Валуев, депутаты Госдумы от Иркутской области Сергей Тен и Михаил Щапов, члены областного правительства и главы местных муниципальных образований.

– Завод в Култуке – пример безалаберного отношения к Байкалу. Объемы воды, которая должна была разливаться, рабочие места и инвестиции – показатели смешные. Зато экологическая угроза чудовищная. Суд, который признал строительство незаконным, только подтвердил наши предположения: были незаконно выданы земли и разрешение на строительство, общественные слушания провели с нарушениями, есть вопросы к экологической экспертизе. Хорошо, что десятки тысяч жителей по всей стране включились в движение по защите Байкала и привлекли внимание к этой теме, – подчеркнул Владимир Бурматов.

Также он отметил, что сейчас основная задача – заставить собственника за свой счет демонтировать все, что «он успел там наворотить». Вероятно, «Аквасиб» откажется это сделать, тогда придется ликвидировать завод за счет средств областного бюджета. После этого регион по суду предъявит владельцу регрессные иски, деньги будут взысканы обратно в казну.

– Кроме того, мы требуем провести рекультивацию Таловских болот. Там зафиксированы разливы нефти и другие вредные воздействия. Поэтому вся территория должна быть восстановлена, – высказался Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы выразил благодарность местным жителям, которые не дали Байкал в обиду. Проблема существует уже не первый год, однако только благодаря активности неравнодушных людей ее наконец-то заметили на уровне федерации.

– По закону здесь ничего построить не получится, а в нарушение закона мы ничего построить не дадим, – заверил Владимир Бурматов.

Напомним, строительство завода в поселке Култук Слюдянского района началось в январе 2019 года. Общий объем инвестиций составлял около 1,5 млрд рублей. Первый этап производства планировали запустить в этом году, второй и третий – до 2021 года, объем выпуска продукции к этому моменту должен был составить 528 тысяч литров в сутки, или 158 тысяч 400 кубометров воды в год. В активную фазу скандал вокруг строительства завода в начале 2019 года, хотя речь о создании предприятия шла еще в 2017 году. Тогда проект получил одобрение губернатора Иркутской области Сергея Левченко, который сейчас неожиданно сменил свою позицию.

В 2017 году официально озвучивалось, что собственником предприятия является ООО «АкваСиб», а ее основным соучредителем и инвестором – Дацинская водная компания. Это подтверждается и выпиской из ЕГРЮЛ: ООО «АкваСиб» создано в 2012 году и с тех пор состав ее учредителей не менялся. По словам представителей предприятия, инициатива включить его в реестр инвестиционных проектов Иркутской области исходила именно от губернатора Сергея Левченко. На недавней же пресс-конференции в Москве глава Приангарья заявил , что не знал о планах компании поставлять воду в КНР.

После того, как в 2012 году было создано ООО «АкваСиб», компания начала собирать все разрешительные документы. Как сообщили представители предприятия на пресс-конференции, процесс этот шел до 2016 года. Затем компания оформила в собственность земельные участки. Никаких нареканий до последнего времени деятельность предприятия со стороны властей не вызывала. На сайте регправительства проект упоминался, как минимум, в нейтральном ключе. В июне 2018 года на очередном инвестиционном совете тогда еще министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский докладывал о ходе работы над запуском предприятия. В августе того же года проект «АкваСиба» был затронут в связи с введением в Иркутской области Госплана .

Общественность забила тревогу сразу, как узнала, что завод в Култуке включат в реестр региональных инвестиционных проектов. Об этом стало известно 9 марта 2017 года, в апреле появилась информация о петиции против предприятия. Жители региона неоднократно писали жалобы, подписывали многотысячные петиции, пытались остановить стройку, но безрезультатно. До 2019 года дела шли ни шатко ни валко, но к февралю петиция собрала около 400 тысяч подписей, а к середине марта – уже 1,1 млн подписей. Все изменилось после того как на арене появилась организация «Экозащита 365», представители которой заявили, что на руках есть доказательства, что строительство завода в Култуке незаконно и может нанести серьезный вред экосистеме озера. Дальше события начали развиваться стремительно и получили федеральную огласку. После этого Сергей Левченко изменил свое отношение к проекту. Губернатор, который во время предвыборной гонки за кресло главы региона обещал «услышать голос каждого», в ситуации с Култуком отреагировал на возмущение населения только после того, как «сверху постучали». До этого на Сергея Левченко не повлияли даже сообщения о предварительных результатах прокурорской проверки предприятия, инициированной местными жителями.

О нарушениях прокуратура заявляла еще в начале февраля, первая реакция последовала в начале марта только после того, как сюжет об этом вышел на телевидении. Потом 4 марта председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов направил запрос в Генпрокуратуру по поводу завода, а 7 марта правительство Иркутской области заявило, что «прокуратура будет обращаться в суд для приостановления строительства завода». Федеральные СМИ 12 марта сообщали о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал. Вслед за ним Сергей Левченко попросил Минприроды РФ проверить заключение госэкоэкспертизы по предприятию. Волна митингов против строительства завода прокатилась по городам России 24 марта 2019 года.

Кировский районный суд Иркутска 27 марта признал незаконным строительство завода.