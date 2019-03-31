Депутаты Госдумы обсудили состояние дел с охраной Байкала

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Межфракционной рабочей группы «Байкал» провели совместное выездное мероприятие с Комитетом по экологии и охране окружающей среды. Ключевая тема – реализация федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной Думы Сергея Тена. В двухдневном рабочем графике – заседания, круглые столы, мониторинг объектов, представляющих угрозу Байкалу, общение с жителями населенных пунктов Центральной экологической зоны. В списке участников – представители всех ветвей власти и заинтересованных ведомств, научное сообщество, предприниматели, общественники, журналисты. Жаркие дискуссии начинаются уже на первом заседании в правительстве Иркутской области. На одной чаше весов – защита экологии озера, на другой – развитие прибайкальских территорий. Представители науки бьют тревогу: если не регулировать сбросы сточных вод, экология озера будет стремительно ухудшаться. Мэры муниципалитетов Центральной экологической зоны, в свою очередь, обеспокоены сложностями со строительством новых социально-бытовых объектов. На протяжении двух дней рабочая группа пыталась найти баланс между этими двумя важнейшими темами. Фото пресс-службы Сергея Тена Председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен подчеркивает, что главными проблемами остаются формальный подход при формировании программ и проектов по защите Байкала и отсутствие четко обозначенных целей: либо мы закрываем Байкал и делаем его заповедной территорией, либо все-таки разрешаем людям вести хозяйственную деятельность. – До настоящего времени у нас нет единой концепции развития территории. Нет общих понятных критериев оценки деятельности в ЦЭЗ и всей БПТ. Нет и общего научно-обоснованного заключения: какова же антропогенная нагрузка на озеро Байкал, какие необходимы первоочередные превентивные меры для бережного рачительного сохранения Байкала для будущих поколений. Нашу задачу как МРГ «Байкал» я вижу в следующем: мы должны выступать некой переговорной площадкой для сбора мнений. И если мы не будем услышаны на уровне министерства природы, то будем общаться с заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым, который курирует вопросы по Байкалу. Не услышат на этом уровне – будем пробиваться на уровень премьер-министра и президента России. Уже сегодня между МРГ «Байкал» и Минприроды России идет активная работа. Мы ожидаем, что в апреле законопроект об уточнении объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории с учетом замечаний Минэкономразвития, Минюста и МРГ «Байкал» поступит в Госдуму. Ожидаем, что во втором квартале проект постановления о внесении изменений в 643 постановление будет готов. Работу по 63 приказу необходимо продолжить. К нему нужен взвешенный подход, от его норм зависит львиная доля экологической обстановки на озере, – отмечает Сергей Тен. В ходе поездки рабочая группа посетила ряд объектов, угрожающих экологии Байкала. Главная угроза – Солзанский полигон по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. За время работы комбината их накопилось более шести миллионов тонн. Работы, которые сегодня ведутся на месте, не решают двух серьезных проблем: отходы продолжают загрязнять Байкал через грунтовые воды и велик риск, что в случае землетрясения их снесет селевым потоком прямо в озеро. – У нас в сложившейся ситуации должен быть логически выстроенный план. Во-первых, необходимо предусмотреть реализацию проекта по строительству сооружений для селевой и сейсмической защиты территории расположения накопленных отходов БЦБК. Во-вторых, перенести реализацию проекта по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК с 2019-2020 годов на более поздние сроки (в рамках реализации федерального проекта) после подготовки нового проекта и осуществления законодательно установленных процедур его согласования и утверждения. Убежден, здесь не нужно принимать скоропалительных решений, – подчеркивает Сергей Тен. Участники рабочей поездки сошлись во мнении, что для разрешения всех противоречий следует разработать четкую нормативно-правовую базу, которая бы учитывала мнение жителей, бизнеса, науки, экологов. Необходима согласованная работа правительства России, Государственной Думы, исполнительной власти трех Прибайкальских регионов. Только после этого можно говорить о комплексном развитии Байкальских территорий. ТЕПЕРЬ: новости Байкала в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... байкал

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