Депутаты Госдумы оценили выполнение ФЦП «Охрана озера Байкал» всего лишь на «единицу»

Иркутск, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область получила «кол» за выполнение ФЦП «Охрана озера Байкал», которая должна обеспечивать сохранность озера от экологической катастрофы. Это подчеркнул председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Владимир Бурматов на заседании МРГ «Байкал» 28 марта в Иркутске.

– По данным нашего комитета, те мероприятия, которые идут в рамках ФЦП, носят разрозненный характер и имеют опосредованное отношение к состоянию самого Байкала. Только 10% средств идет на мероприятия, хоть как-то связанные с озером. В эту программу «закапывают» миллиарды, а результатов нет. Мы уже несколько лет говорим о проблемах Байкала и ни на миллиметр не сдвинулись с мертвой точки. Если указы президента будут и дальше исполняться такими же темпами, то мы будем и дальше говорить о проблемах озера, – отметил Владимир Бурматов.

Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен подчеркнул, что главная причина возникшей ситуации – формальный подход к формированию программных проектов по защите Байкала.

– С другой стороны – отсутствие четких целей и задач в отношении социально-экономического развития территорий Байкальского региона. До сих пор нет научного заключения о том, какова антропогенная нагрузка на Байкал, поэтому и нет понимания, какие меры необходимы для сохранения озера. Минприроды РФ предлагает резко снизить требования к сбросам, а ведь это приведет к необратимым последствиям. При этом на наше заседание от них никто не пришел. Они избегают прямого диалога, потому что нечего сказать и нечем похвастаться. Я не раз от них слышал, что им не хватает специалистов, чтобы разобраться с проблемами экологии Байкала. Мы готовы им помочь и предоставить своих сотрудников, – отметил Сергей Тен.

Председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного Собрания Иркутской области Кузьма Алдаров подчеркнул, что у Байкала – множество проблем, большая часть из которых может решаться только на уровне федерации.

– Проблемы у нас не только в отсутствии очистных сооружений, есть лесные пожары, много больного леса, отсутствие туристической инфраструктуры, которое тоже наносит озеру вред. Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы защитить Байкал от экологической катастрофы.

Поддержал дискуссию первый заместитель председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы Николай Валуев. Он отметил, что огромное количество вредных веществ, которые поступают в Байкал из реки Селенга, уничтожает экосистему озера.

– Байкал хрупкий, он остро реагирует на химию, которая попадает в его воды. Считаю, что пришло время задуматься о том, чтобы бороться с моющими средствами, содержащими фосфаты. За рубежом уже давно от них отказались. Нам нужно тоже выработать комплекс мер и либо совсем заменить их на более экологичные вещества, либо модернизировать наши очистные сооружения, чтобы они могли очищать сточные воды от фосфатов, – отметил Николай Валуев.

Затронули депутаты вопрос, связанный с приказом министерства природы РФ, который разрешает увеличить объем сбрасываемых в реки вредных веществ. По мнению всех присутствующих, это губительно отразится на экосистеме Байкала и документ необходимо снять с обсуждения, переработать с учетом мнения ученых и только тогда представить общественности.

Как рассказал Владимир Бурматов журналистам, по итогам совещания МРГ «Байкал» будут подготовлены предложения и замечания, в том числе по 63 приказу Минприроды РФ, и направлены министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину.

Его поддержал Сергей Тен. Он заявил, что если Иркутская область не будет услышана на уровне Министерства природных ресурсов РФ, то следующим шагом станет обращение к заместителю председателя правительства РФ Алексею Гордееву, который курирует вопросы озера Байкал.

– Если не услышат и на это уровне, нам придется дойти до уровня председателя правительства Дмитрия Медведева, а затем и до президента страны Владимира Путина, – высказал свою позицию Сергей Тен.

Напомним, ранее Счётная палата России совместно с контрольно-счётными органами Иркутской области и республики Бурятия проверила реализацию федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы» в 2015-2018 годы. Ведомство, как и в 2015 году, заявило о провале программы.