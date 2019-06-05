Диких животных Прибайкальского нацпарка вакцинируют от бешенства

Иркутская область, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Диких животных, обитающих на территории Прибайкальского национального парка, вакцинируют от бешенства. Для этого на заповедной территории разложили лекарства с запахом котлеты. Об этом сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Вакцина представляет собой брикет-приманку, которая не только источает запах котлеты, но и напоминает её по виду. Всего специалисты разложили около трёх тысяч доз препарата.

– Поедая приманку, животное раскусывает блистер с вакциной, в результате чего содержащийся в ней вирус контактирует со слизистой оболочкой рта, проникает в организм и через 21 день формирует невосприимчивость к бешенству. Вакцина безвредна и не вызывает никаких осложнений у диких и домашних животных, даже при поедании нескольких доз, – говорят в «Заповедном Прибайкалье»

Приманки разложены в четырёх лесничествах национального парка – Береговом, Еланцинском, Онгуренском и Островном (Ольхон). В «Заповедном Прибайкалье» говорят, что эти территории выбраны не случайно. Именно здесь обитает наибольшее количество переносчиков бешенства – лисиц, многие из которых прикормлены туристами и не боятся людей. Это повышает вероятность прямого контакта с ними. При раскладке вакцины такие полуручные лисицы сами приходили на «прививку».

Также вакцинацию диких животных на территории Прибайкальского национального парка планируется проводить ежегодно на протяжении шести лет.

СПРАВКА:

Угроза проникновения вируса бешенства на территорию Иркутской области возникла в 2018 году. Всего в регионе Иркутской области это заболевание не фиксировалось уже 50 лет, но с 2018 года возникла угроза заноса вируса из соседнего региона: бешенство зарегистрировано в восьми районах республики Бурятия.