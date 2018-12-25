Для Байкала продолжают строить танкер-бункеровщик

Иркутская область, Бурятия, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Восточно-Сибирское речное пароходство продолжает строительство уникального танкера-бункеровщика – экологического судна проекта RT37 для Байкала. Об этом сообщает пресс-служба Морского инженерного бюро.

На сегодня собран корпус, загружены главные двигатели, начаты трубопроводные работы. Танкер-бункеровщик будет собирать нефтесодержащие и сточно-фановые воды, а также сухой мусор. Проект был разработан Морским инженерным бюро, на базе уже построенных судов.

Как называют его инженеры, это «танкер-фабрика», так как он не только собирает отходы, но и перерабатывает их, а заодно и заправляет обслуживаемые суда.

Решение о строительстве для Байкала экологического судна-бункеровщика, способного заправлять топливом и маслом другие суда, принимать с судов нефтесодержащие и твердо-бытовые отходы, было принято в 2017 году по итогам заседания межведомственной рабочей группы по вопросам развития пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории озера Байкал.

На сегодняшний день на Байкале выполняет прием нефтесодержащих и сточных вод только станция комплексной переработки судовых отходов «Самотлор», эксплуатируемый ВСРП.

Новое экосудно будет осуществлять рейсы по Байкалу к местам наибольшего скопления флота. Это позволит значительно сократить количество нефтесодержащих и сточных вод и сухого мусора, загрязняющих озеро. Как отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов, новый экобункеровщик будет сжигать мусор и перерабатывать нефтесодержащие воды. Он будет принимать как жидкие, так и твердые отходы, а также канализационные стоки и нефтепродукты с других судов, очищать и сбрасывать уже чистую воду.

Ввести в эксплуатацию планируют в 2019 году.