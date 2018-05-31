Для самостоятельных путешествий на Байкал предлагают создать мобильное приложение

Интернет, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На краудфандинговой платформе «Бумстартер» собирают деньги для нового мобильного приложения для самостоятельных путешествий TRAPP. В стартовый список маршрутов создатели обещают включить, в первую очередь, озеро Байкал, Алтай, Камчатку и Крым, сообщает портал 3654.ru .

Как сообщается на странице проекта на плотформе «Бумстартер» , TRAPP поможет наглядно представить весь маршрут целиком. Путешественник будет чётко видеть свои планы на каждый день, все трансферы и места для ночлега. Кроме того, можно подключить всех участников путешествия к актуальной информации, которая будет собрана в одном приложении и будет доступна offline.

– Активным самостоятельным путешественникам с внушительным опытом за плечами TRAPP поможет структурировать информацию, он станет удобным инструментом в планировании и сохранит ценный опыт, которым они легко смогут поделиться. Тем, кто просто старается найти для каждого своего отпуска уникальный путь знакомства со страной или только начинает планировать путешествие самостоятельно, это приложение даст основу – план действий, на который можно положиться. Использовать проверенный детальный маршрут друга или путешественника из базы TRAPP – это верный способ получить уникальное путешествие, снизив риски и стресс при планировании маршрута, – считают авторы задумки.

Проекту нужно собрать 750 тысяч рублей до 16 июня.