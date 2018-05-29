Для восстановления популяции байкальского омуля предложили создавать естественные нерестилища

Иркутск, 30.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Для восстановления популяции омуля необходимо искусственно создавать естественные нерестилища, не уповая на заводское рыборазведение. Об этом 30 мая на первом форуме Байкальской природоохранной прокуратуры заявил начальник Байкальского филиала «Главрыбвода» Леонид Михайлик.

– Усилия нужно направить на сохранение и повышение естественного воспроизводства. Надо запретить уничтожение нерестилищ в нерестовых реках и усилить их охрану, – говорит он. – Надо следить за нерестовыми реками и держать их в таком состоянии, как роддома, где всё по последнему слову техники. Нужно восстанавливать ландшафт и то, что разрушено деятельностью человека.

Что касается искусственного восстановления популяции, то на Байкале работает шесть рыбоводных заводов, но только три из них могут воспроизводить омуля. Сейчас вся эта деятельность проводится исключительно в Бурятии – на Селенгинском, Большереченском и Баргузинском заводах, говорит Леонид Михайлик. Их проектная мощность – 3,7 млрд икринок на инкубацию, но фактически она сократилась более чем в три раза. При этом доля омуля заводского воспроизводства в промысловых уловах в благоприятные годы может достигать 20-27%.

– Снижение объёмов искусственного воспроизводства связна, в первую очередь, с ограничением возможности отлова производителей икры и плачевным состоянием рыбоводных заводов и недостаточных объёмов финансирования, – поясняет начальник Байкальского филиала «Главрыбвода». – Эффективная работа заводов по искусственному воспроизведению рыбных запасов возможна только при условии значительных материальных затрат и участия федерального бюджета. На заводах несколько лет не обновлялось оборудования, зарплаты на уровне прожиточного минимума. Работники завода, несмотря на это, приложили все усилия на поддержание мощностей.

Отметим, эти рыбоводные заводы с 2018 года переданы в государственную собственность – Росрыболовству. Предполагается, что это поможет привлечь на их развитие федеральные средства. Такая инициатива звучала ещё в 2016 году. В 2018 году за счёт искусственного воспроизводства в Байкал намерены выпустить не менее 100 миллионов личинок омуля.

Кстати, впервые за несколько лет была в 2018 году на Селенгинском экспериментальном рыбоводном заводе на завершающую часть инкубации в 58 аппаратов Вейса заложили больше 16 млн икринок. Это позволит получить мальков раньше, чем, например, в условиях Большереченского рыбоводного завода, сообщает пресс-служба Байкальского филиала «Главрыбвода». Первые мальки начали появляться во время окончания ледохода на реке Селенга.

Запрет на вылов омуля вступил в силу с 1 октября 2018 года. Для любителей возможность порыбачить оставлена только на зиму. Промышленный лов омуля также могут вести коренные малочисленные народы Сибири, проживающие в Северобайкальском и Баргузинском районах республики Бурятия.