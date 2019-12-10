Дмитрий Медведев раскритиковал темпы реконструкции очистных сооружений на Байкале и ликвидации ущерба БЦБК

Иркутская область, Бурятия, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Реконструкция очистных сооружений Байкала на территории Бурятии идет недопустимо медленно, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам.

Комментируя тему сохранения озера Байкал в рамках нацпроекта «Экология», он заявил, что этот вопрос находится в «весьма непростом состоянии», сообщает Интерфакс.

– Причина – реконструкция очистных сооружений, она идет очень медленно. Недопустимо медленными темпами на территории Бурятии. Кроме того, до сих пор не разработана проектно-сметная документация, необходимая для старта мероприятий по ликвидации ранее причиненного ущерба от работы Байкальского ЦБК, – подчеркнул Медведев.

Единственным подрядчиком по ликвидации отходов БЦБК является госхолдинг «Росгеология». В 2017 году Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении «Росгеологии» единственным подрядчиком. До этого проект вела «ВЭБ-Инжиниринг» (структура ВЭБа). ВЭБ занимался решением проблем БЦБК с конца 2012 года и до сих пор является контролирующим кредитором комбината, на котором действует конкурсное производство.

В 2017 году Минприроды РФ и правительство Иркутской области привлекли «Росгеологию» к реализации проекта по ликвидации отходов БЦБК. В ноябре иркутское правительство как заказчик и «Росгеология» как исполнитель подписали контракт на рекультивацию отходов комбината. Сметная стоимость проекта была оценена в 5,9 млрд рублей.

В июле 2018 года стороны подписали дополнительное соглашение о разработке нового проекта рекультивации, после чего госхолдинг начал изыскания на площадке БЦБК.

В марте 2019 года занимавший тогда пост главы госхолдинга Роман Панов говорил, что «Росгеология» намерена осенью 2019 года приступить к реализации проекта по ликвидации отходов БЦБК.

В июне этого года министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков заявил, что «Росгеология» неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК. В августе правительство Иркутской области заявило, что хочет расторгнуть в одностороннем порядке контракт с «Росгеологией» на эти работы, их планируется передать компании «Газэнергострой».

Между тем, в октябре «Росгеология» сообщала, что заинтересованные стороны, включая Минприроды РФ, ведут работу по выбору наиболее эффективных способов реализации проекта.