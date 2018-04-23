Экологи опротестовали в ЮНЕСКО действия Монголии и России по Байкалу

Иркутск, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Международная экологическая коалиция «Реки без границ» представила в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже перечень замечаний на действия правительств Монголии и России, которые, по мнению экологов, потенциально способны резко ухудшить состояние Байкала.

В обращении экологической коалиции «Реки без границ» отмечается, что проблема строительства ГЭС в Монголии на водосборной территории озера Байкал по-прежнему далека от разрешения. Несмотря на прямое предостережение против одобрения любых проектов монгольских плотин до завершения комплекса экологических оценок воздействия, записанное в решениях 40-й сессии комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, министерство энергетики Монголии в марте 2018 года обнародовало план строительства на территории страны 11 электростанций, включая ГЭС «Эгийн-Гол».

На этот проект, потенциально угрожающий экосистемам Селенги и Байкала, монгольское правительство продолжает тратить миллионы долларов, несмотря на то, что его подготовка и реализация является очевидным нарушением решения комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба коалиции.

Более того, в апреле 2018 года руководство проекта MINIS, в рамках которого идет разработка проектов строительства монгольских ГЭС, уведомило экологическую коалицию «Реки без границ» о том, что не намерено проводить в рамках региональной экологической оценки анализ и сравнение последствий альтернативных вариантов водо- и энергоснабжения. Вместо этого разработчики проекта будут выбирать «наименее затратный способ получения воды и электричества».

В свою очередь, российская сторона также приступила к систематическому ослаблению природоохранных требований, обеспечивающих охрану озера Байкал – уникального объекта Всемирного природного наследия, отмечается в обращении экологической коалиции «Реки без границ».

Несмотря на прямое предостережение комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, правительство РФ в конце приняло постановление, которое расширило диапазон регулирования уровня озера Байкал с 1 м до 2,3 метров – без проведения полной оценки воздействий нового режима регулирования на озеро. Сейчас уровень Байкала уже на четверть метра ниже той отметки, которую российское правительство ранее считало минимально допустимой.

Кроме того, правительство РФ выпустило распоряжение, которое привело к десятикратному сокращению водоохранной зоны озера Байкал. Экологи предупреждают, что снятие режима водоохранной зоны с огромной территории чревато серьезными рисками для озера, между тем как мер по их предотвращению в распоряжении правительства не предусмотрено. Кроме того, правительство РФ исключило из списка запрещенных в центральной экологической зоне Байкала видов деятельности «взрывные работы при создании железнодорожной инфраструктуры». О проведении какой бы то ни было оценки экологических последствий данного решения также ничего не известно.

– Несмотря на ежегодные напоминания со стороны комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, все решения по природопользованию на Байкале до сих пор принимаются «на глазок», волюнтаристским способом, без должного научного обоснования и оценки воздействий, равно как и без обсуждения проектов решений с жителями байкальского побережья, экологической общественностью и органами ЮНЕСКО, – говорит международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

Очередная, 42-ая по счету сессия комитета по Всемирному наследию ЮНЕСКО, где может обсуждаться ситуация с Байкалом, состоится в городе Манама (Бахрейн) в конце июня – начале июля 2018 года.