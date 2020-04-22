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Байкал
23.04.2020

Эксперты грантового конкурса En+ Group приступили к оценке экологических проектов

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Началась экспертиза экологических проектов, поступивших на грантовый конкурс En+ Group. В течение месяца конкурсная комиссия выберет из 83 заявок лучшие проекты в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий.

Для проведения экспертизы компания En+ Group сформировала конкурсную комиссию из экспертов в области экологии и природопользования, социального проектирования и экопросвещения. В нее вошли представители органов власти, бизнеса, предприятий компании, некоммерческих организаций и городских активистов. Всего 17 экспертов из Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска, Дивногорска, Красноярска и Москвы привлечены для оценки проектов. Они оценят поступившие проекты в четырех номинациях «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы» и «Наука и практика».

Экспертиза будет проходить в два этапа. Сначала  приглашенные эксперты оценят все поступившие на конкурс заявки по нескольким критериям. Это наличие актуальной проблемы, эффективность предложенных решений, реалистичность и достижимость заявленных результатов проекта, обоснованность всех затрат по проекту, устойчивость проекта, вовлечение волонтёров и взаимосвязь проблемы, целей, задач, мероприятий и запланированных результатов. Для номинации «Наука и практика» выделены отдельные критерии, такие как актуальность и научная значимость, инновационность и уникальность проекта, обоснованность планируемых расходов, опыт заявителя и планируемый результат, реальность его достижения и возможность практического использования.

По итогам первого этапа будет сформирован шорт-лист проектов, который поступит на рассмотрение конкурсной комиссии En+ Group. При определении победителей будут учитываться средний балл, полученный заявителем, рекомендации региональных экспертов, а также позиция в рейтинге, составленном по итогам оценок экспертов.

Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс проходит в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край). Максимальная сумма запрашиваемого гранта – 500 000 рублей. Общий размер грантового фонда конкурса En+ Group составляет 5 млн рублей. Победители конкурса будут объявлены до 15 июня 2020 г. Более подробная информация размещена на официальном сайте конкурса – enplus-grant.ru.

Состав экспертных групп

В номинациях «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы» экспертизу проведут:

  • Павел Циколин, директор Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области,
  • Елена Творогова, президент фонда «Возрождение Земли Сибирской»,
  • Елена Чубакова, президент Ассоциации «Большая Байкальская Тропа»,
  • Светлана Добрынина, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,
  • Наталья Давыдова, директор Центра поддержки предпринимательства Иркутской области,
  • Татьяна Рябошапка, президент общественной организации «Союз женщин - предпринимателей г. Усть-Илимска»,
  • Арсений Чихирьков, председатель городской думы г. Усть-Илимска,
  • Татьяна Глукман, преподаватель Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса,
  • Дмитрий Адонин, директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального района,
  • Наталья Фролова, заместитель главы города Дивногорска,
  • Юрий Калашников, руководитель конструкторского бюро бизнес-решений.

В номинации «Наука и практика» экспертизу проведут:

  • Татьяна Ситникова, главный научный сотрудник лаборатории биологии водных беспозвоночных ЛИН СО РАН, доктор биологических наук,
  • Ольга Русинек, профессор кафедры гидрологии и природопользования Географического факультета Иркутского государственного университета, доктор биологических наук,
  • Владимир Фиалков, ведущий научный сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО РАН, кандидат географических наук,
  • Елена Грошева, заместитель директора Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса, кандидат химических наук,
  • Сергей Бобылев, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, руководитель Центра биоэкономики и экоинноваций экономического факультета, доктор экономических наук, профессор,
  • Михаил Колобов, старший научный сотрудник кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ им. М.В Ломоносова, кандидат биологических наук.

СПРАВКА:

  • En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы группы расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. С 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает экологическую акцию «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы.

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Материалы эколого-географической газеты «Исток»
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