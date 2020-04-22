|Байкал
|23.04.2020
|
|
Эксперты грантового конкурса En+ Group приступили к оценке экологических проектов
|
Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Началась экспертиза экологических проектов, поступивших на грантовый конкурс En+ Group. В течение месяца конкурсная комиссия выберет из 83 заявок лучшие проекты в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий.
Для проведения экспертизы компания En+ Group сформировала конкурсную комиссию из экспертов в области экологии и природопользования, социального проектирования и экопросвещения. В нее вошли представители органов власти, бизнеса, предприятий компании, некоммерческих организаций и городских активистов. Всего 17 экспертов из Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска, Дивногорска, Красноярска и Москвы привлечены для оценки проектов. Они оценят поступившие проекты в четырех номинациях «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы» и «Наука и практика».
Экспертиза будет проходить в два этапа. Сначала приглашенные эксперты оценят все поступившие на конкурс заявки по нескольким критериям. Это наличие актуальной проблемы, эффективность предложенных решений, реалистичность и достижимость заявленных результатов проекта, обоснованность всех затрат по проекту, устойчивость проекта, вовлечение волонтёров и взаимосвязь проблемы, целей, задач, мероприятий и запланированных результатов. Для номинации «Наука и практика» выделены отдельные критерии, такие как актуальность и научная значимость, инновационность и уникальность проекта, обоснованность планируемых расходов, опыт заявителя и планируемый результат, реальность его достижения и возможность практического использования.
По итогам первого этапа будет сформирован шорт-лист проектов, который поступит на рассмотрение конкурсной комиссии En+ Group. При определении победителей будут учитываться средний балл, полученный заявителем, рекомендации региональных экспертов, а также позиция в рейтинге, составленном по итогам оценок экспертов.
Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс проходит в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край). Максимальная сумма запрашиваемого гранта – 500 000 рублей. Общий размер грантового фонда конкурса En+ Group составляет 5 млн рублей. Победители конкурса будут объявлены до 15 июня 2020 г. Более подробная информация размещена на официальном сайте конкурса –
Состав экспертных групп
В номинациях «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы» экспертизу проведут:
В номинации «Наука и практика» экспертизу проведут:
СПРАВКА: