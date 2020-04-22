Эксперты грантового конкурса En+ Group приступили к оценке экологических проектов

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Началась экспертиза экологических проектов, поступивших на грантовый конкурс En+ Group. В течение месяца конкурсная комиссия выберет из 83 заявок лучшие проекты в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Для проведения экспертизы компания En+ Group сформировала конкурсную комиссию из экспертов в области экологии и природопользования, социального проектирования и экопросвещения. В нее вошли представители органов власти, бизнеса, предприятий компании, некоммерческих организаций и городских активистов. Всего 17 экспертов из Иркутска, Байкальска, Усть-Илимска, Дивногорска, Красноярска и Москвы привлечены для оценки проектов. Они оценят поступившие проекты в четырех номинациях «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы» и «Наука и практика». Экспертиза будет проходить в два этапа. Сначала приглашенные эксперты оценят все поступившие на конкурс заявки по нескольким критериям. Это наличие актуальной проблемы, эффективность предложенных решений, реалистичность и достижимость заявленных результатов проекта, обоснованность всех затрат по проекту, устойчивость проекта, вовлечение волонтёров и взаимосвязь проблемы, целей, задач, мероприятий и запланированных результатов. Для номинации «Наука и практика» выделены отдельные критерии, такие как актуальность и научная значимость, инновационность и уникальность проекта, обоснованность планируемых расходов, опыт заявителя и планируемый результат, реальность его достижения и возможность практического использования. По итогам первого этапа будет сформирован шорт-лист проектов, который поступит на рассмотрение конкурсной комиссии En+ Group. При определении победителей будут учитываться средний балл, полученный заявителем, рекомендации региональных экспертов, а также позиция в рейтинге, составленном по итогам оценок экспертов. Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий. Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс проходит в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край). Максимальная сумма запрашиваемого гранта – 500 000 рублей. Общий размер грантового фонда конкурса En+ Group составляет 5 млн рублей. Победители конкурса будут объявлены до 15 июня 2020 г. Более подробная информация размещена на официальном сайте конкурса – enplus-grant.ru . Состав экспертных групп В номинациях «Местная инициатива», «Передавая опыт», «Объединяя ресурсы» экспертизу проведут: Павел Циколин , директор Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области,

, директор Ресурсного центра по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области, Елена Творогова , президент фонда «Возрождение Земли Сибирской»,

, президент фонда «Возрождение Земли Сибирской», Елена Чубакова , президент Ассоциации «Большая Байкальская Тропа»,

, президент Ассоциации «Большая Байкальская Тропа», Светлана Добрынина , начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»,

, начальник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», Наталья Давыдова , директор Центра поддержки предпринимательства Иркутской области,

, директор Центра поддержки предпринимательства Иркутской области, Татьяна Рябошапка , президент общественной организации «Союз женщин - предпринимателей г. Усть-Илимска»,

, президент общественной организации «Союз женщин - предпринимателей г. Усть-Илимска», Арсений Чихирьков , председатель городской думы г. Усть-Илимска,

, председатель городской думы г. Усть-Илимска, Татьяна Глукман , преподаватель Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса,

, преподаватель Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса, Дмитрий Адонин , директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального района,

, директор Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального района, Наталья Фролова , заместитель главы города Дивногорска,

, заместитель главы города Дивногорска, Юрий Калашников, руководитель конструкторского бюро бизнес-решений. В номинации «Наука и практика» экспертизу проведут: Татьяна Ситникова , главный научный сотрудник лаборатории биологии водных беспозвоночных ЛИН СО РАН, доктор биологических наук,

, главный научный сотрудник лаборатории биологии водных беспозвоночных ЛИН СО РАН, доктор биологических наук, Ольга Русинек , профессор кафедры гидрологии и природопользования Географического факультета Иркутского государственного университета, доктор биологических наук,

, профессор кафедры гидрологии и природопользования Географического факультета Иркутского государственного университета, доктор биологических наук, Владимир Фиалков , ведущий научный сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО РАН, кандидат географических наук,

, ведущий научный сотрудник Байкальского музея ИНЦ СО РАН, кандидат географических наук, Елена Грошева , заместитель директора Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса, кандидат химических наук,

, заместитель директора Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса, кандидат химических наук, Сергей Бобылев , заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, руководитель Центра биоэкономики и экоинноваций экономического факультета, доктор экономических наук, профессор,

, заведующий кафедрой экономического факультета МГУ им М.В. Ломоносова, руководитель Центра биоэкономики и экоинноваций экономического факультета, доктор экономических наук, профессор, Михаил Колобов, старший научный сотрудник кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ им. М.В Ломоносова, кандидат биологических наук. СПРАВКА: En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы группы расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. С 2011 года реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий от неблагоприятных экологических воздействий. С 2020 года программа стартует в обновленном формате и включает экологическую акцию «360», грантовый конкурс экологических проектов, экологический мониторинг водных объектов, проекты, реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области, волонтерские инициативы. Также среди основных направлений социальной политики группы – развитие спорта (поддержка ХК «Байкал-Энергия», проект «На лыжи!»), образование, другие благотворительные, культурные и социальные инициативы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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