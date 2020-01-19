Эксперты РАН выразили готовность провести экспертизу технологий по ликвидации отходов БЦБК

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук готова провести экспертизу технологий по ликвидации накопленных отходов БЦБК. Это необходимо для обеспечения экологической безопасности и соответствия высоким требованиям по охране уникальной территории озера Байкал, отраженных в российском законодательстве и международных обязательствах по объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает пресс-служба Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН.

– Экспертиза РАН не является обязательной в подобных проектах, но с учетом высокой общественной и экологической значимости, подрядчики считают для себя важным получить экспертное заключение РАН до запуска работ, – говорит директор Иркутского филиала СО РАН академик Игорь Бычков.

Российская академия наук на данный момент является высшей экспертной организацией в Российской Федерации и осуществляет экспертные функции с соблюдением принципов независимости, объективности, научной обоснованности, правовой защищенности и конфиденциальности. Срок экспертизы может составить 35 рабочих дней. Точная продолжительность будет указана в договоре с назначенным единственным поставщиком услуг по ликвидации накопленного ущерба от отходов БЦБК. Кроме этого, для начала проведения экспертных работ, необходимо дождаться публикации новой редакции приказа № 63 Минприроды.

Напомним, на заседании в Минприроды 25 декабря 2019 года было озвучено, что экспертизу предлагаемых технологий выполнит Российская академия наук. Соглашение будет подписано между Сибирским отделением РАН и подрядчиком. Ранее Сибирским отделением РАН были подписаны соглашения о сотрудничестве с «ВЭБ Инжиниринг» и «Газэнергострой-Экологические технологии».

Проведение экспертизы РАН будет реализовано через иркутский филиал Сибирского отделения РАН. Координацией и контролем выполнения работ будет заниматься заместитель председателя СО РАН, директор иркутского филиала СО РАН академик Игорь Бычков.