Эксперты: в Бурятии на берегу Байкала зарыли в песок туши нерп, погибших от инфекции

Бурятия, 9.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория вскрыла туши нерп, выброшенные на берег Байкала в июне этого года и зарытые местной администрацией прямо там. Оказалось, животные умерли от парвовирусного энтерита.

Напомним, 1 июня 2018 года управлением ветеринарии в ходе обследования побережья озера Байкал в местности Катково Прибайкальского района Бурятии обнаружены 13 туш байкальской нерпы. Отмечено, что они являются частью массового выброса нерп, имевшего место в октябре-ноябре прошлого года и при этом были поражены вирусным заболеванием.

Эксперты отмечают, что парвовирусный энтерит угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения. Как сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, главе Прибайкальского района было выдано предписание с требованием об уничтожении обнаруженных туш нерп в срок до 11 июня 2018 года.

Результаты проверки природоохранной прокуратуры показали, что в установленные сроки никто не выехал, чтобы утилизировать трупы животных, а 3 июля этого года их уже не обнаружили. Как выяснилось, туши закопали в песок прямо на берегу, где они и разложились. В итоге 19 июля 2018 года прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства главе местной администрации, только после этого все обнаруженные туши нерп вывезли за пределы Центральной экологической зоны озера Байкал и там сожгли.