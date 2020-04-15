En+ Group получила более 80 заявок на конкурс экологических проектов

Иркутская область, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, завершила приём заявок на грантовый конкурс экологических проектов. На рассмотрение конкурсной комиссии поступило 83 заявки. Компания окажет финансовую поддержку лучшим проектам в области сохранения водных экосистем и биоразнообразия, поддержания экологического баланса природных территорий. Конкурс проходит в четырёх номинациях. Самой популярной стала «Местная инициатива», в которой принимаются проекты развития волонтерских практик, – в ней подано 25 заявок. В номинации «Передавая опыт» поступил 21 проект в сфере экопросвещения. В номинации «Объединяя ресурсы», куда заявку могли направить социальные и экологические предприниматели, – 19 заявок. Еще 18 претендентов из научного сообщества заявились на грант в номинации «Наука и практика». Среди заявок есть инициативы по организации «зеленого ТВ», созданию чат-бота с консультациями по раздельному сбору отходов, оснащению образовательного экодома, проведению арт-мастерских, запуску масштабных и камерных экологических субботников. Представители научного сообщества, участвующие в конкурсе, интересуются созданием исследовательской IT-платформы, комплексной переработкой лесозаготовительных и бытовых отходов, разработкой технологии переработки ила, оценкой экологического состояния водных объектов. Наиболее активны были заявители из Иркутска – они подали 40 заявок. Из Байкальска поступило 12 проектов, из Усть-Илимска – 10, из Дивногорска – 7. Еще 15 проектов пришли из других территорий, среди них Москва, Шелехов , Братск, Железногорск и другие города. СПРАВКА: Конкурс экологических проектов – новое направление в рамках комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс». Она направлена на защиту озера Байкал и иных водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий . Программа реализуется с 2011 года, в нее входят экологические, научные и просветительские проекты. В 2020 году грантовый конкурс проходит в трех городах Иркутской области (Иркутске, Усть-Илимске, Байкальске) и Дивногорске (Красноярский край). Максимальная сумма запрашиваемого гранта - 500 000 рублей. Общий размер грантового фонда конкурса En+ Group составляет 5 млн рублей. Победители конкурса будут определены и объявлены до 15 июня 2020 г. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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