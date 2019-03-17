Фестиваль «Зимниада-2019» на Байкале посетили около 38 тысяч человек

Иркутская область, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В 16 международном фестивале зимних игр на Байкале «Зимниада-2019» поучаствовали больше 38 тысяч человек. Предварительные итоги мероприятия организаторы подвели на пресс-конференции 18 марта.

– В этом году погода преподнесла нам много неожиданностей. Экстремальный «Ледовый шторм» превратился в легкую прогулку и участники даже расстроились, что им не хватило прошлогоднего мороза и ветра. Трудностей не хватило. «Сарминский шквал» вообще не состоялся из-за погодных аномалий. Но в целом «Зимниада» прошла без эксцессов, безопасность была на высоком уровне, – подчеркнул член оргкомитета фестиваля «Зимниада» Вадим Копылов.

Руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина привела некоторую статистику. По предварительным подсчетам «Зимниада-2019» собрала около 38 тысяч человек. Большую часть составили зрители, однако, и спортсменов было достаточно – больше двух тысяч человек.

– Самыми посещаемыми традиционно стали фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» и Масленица. Свою задачу по привлечению на Байкал туристов в зимний сезон «Зимниада» выполнила, – отметила Екатерина Сливина.

В целом зимний Байкал ежегодно привлекает все больше людей. Растет поток иностранных туристов. В прошлом году Иркутскую область посетили 28 тысяч гостей из других стран, в 2019 эта цифра увеличилась вдвое, наш регион посетили около 50 тысяч человек.

Наибольшей популярностью Байкал пользуется у китайцев, их этой зимой было больше 36 тысяч. На втором месте – туристы из Южной Кореи. Третье место занимают монголы. Франция и Германия замыкают пятерку рейтинга.

Организаторы отметили, что в следующем году «Зимниада» может расширить свою географию и пополнить карту мероприятий новыми точками и событиями.

Кстати, «Зимниада-2019» вошла в топ-5 туристических событий России начала весны. Всего в рамках Международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада-2019» планировалось провести 17 мероприятий.