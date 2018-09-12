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13.09.2018

Флоту на Байкале планируют присваивать «зелёные звёзды»

Иркутск, 13.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Только пять турбаз прошли отбор на конкурсе «Зелёные звёзды Байкала», который проводится в рамках Байкальского международного водного форума. Об этом 13 сентября на пресс-конференции рассказал министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков.

– В этом году мы надеемся, что конкурс «откатаем», а в следующем году он станет межрегиональным, потому что планируется задействовать и республику Бурятия, – сказал министр. – Конкурс в большей степени направлен на туристическую инфраструктуру, потому что на сегодня у нас по большей мере отрицательный опыт, мы видим, что не все туробъекты, которые, в том числе принимают и большое количество иностранцев, готовы отвечать требованиям законодательства.

Министр отметил, что идея выбрать самые экологичные турбазы возникла ещё на форуме в 2017 году. Такая «звёздность» позволит включить объекты размещения в списки рекомендованных, особенно, для иностранных туристов.

– Для иностранцев очень важна экологическая составляющая того или иного объекта. Например, где есть энергосберегающие лампы, сортировка мусора. Сейчас мы хотим попробовать это на объектах туристической инфраструктуры, а затем привлечь к этому флот, – сказал министр.

После подведения итогов конкурса названия экологичных турбаз опубликуют на сайте Байкальского водного форума.

По словам Андрея Крючкова, сейчас основным источником загрязнения акватории Байкала являются подсланевые воды, которые образуются в результате работы двигателей теплоходов типа «Ярославец». В основном, стоки уходят прямо в озеро, а не в приёмники подсланевых вод. С помощью конкурса тех владельцев катеров, которые будут заключать договора на сдачу подсланевых вод и монтировать на своих судах специальные установки, поощрят.

– Мы будем навешивать на такие катера специальные зелёные звёзды, чтобы турист мог видеть, что это судно не вредит экологии, на нём можно плыть, – пояснил министр.

Он подчеркнул, что такой конкурс – это мотивация для турбизнеса, поскольку одними карательными мерами Байкал не спасти.

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