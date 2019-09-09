«Гламурные кемпинги» могут появиться на берегах Байкала

Бурятия, 10.09.19, (ИА «Телеинформ»), - На дальневосточном берегу Байкала в 2020 году могут появиться «глэмпинги» – комфортабельные кемпинги с электричеством, душем и удобными кроватями, которые при этом не являются капитальными строениями и максимально вписаны в природные ландшафты.

Как сообщается на сайте « RussiaDiscovery », 5 сентября в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке Ростуризм, Русское географическое общество и RussiaDiscovery подписали соглашение о развитии в России глэмпингов. По информации организаторов, слово «глэмпинг» происходит от двух слов «гламурный» и «кемпинг».

– Камчатка, Алтай, Байкал – увидеть эти места мечтает каждый. Но многие туристы не решаются на поездку, так как самые живописные локации, как правило, удалены от цивилизации, и найти там комфортные условия размещения для туристических компаний и индивидуальных туристов непросто. Где-то можно останавливаться только в палатках, где-то лишь на старых турбазах. Такие варианты не привлекают иностранных туристов, а также путешественников, которые ранее жили исключительно в отелях и гостиницах, – сказал основатель и генеральный директор RussiaDiscovery Вадим Мамонтов. – Мы крайне заинтересованы в развитии внутреннего туризма и создании современных и комфортных мест проживания, поэтому начали работать над созданием общероссийской сети глэмпингов и занимаемся продвижением этого формата на туристическом рынке России.

Отмечается, что мода на глэмпинги сейчас приходит в Россию из Европы и Америки, где этот формат размещения активно развивается в течение последних 5-7 лет.

– Чтобы повышать туристическую привлекательность самых уникальных в России природных территорий, необходимо, чтобы там появлялись глэмпинги. Они дадут возможность показать первозданную Россию максимальному количеству туристов, – отметил вице-президент РГО Петр Бакланов. – РГО видит в глэмпингах прекрасный формат для развития экологического, познавательного и образовательного видов туризма. Мы можем только приветствовать их появление на туристическом рынке и будем использовать глэмпинги для реализации отдельных мероприятий и программ Русского географического общества.

На сегодняшний день, по экспертной оценке RussiaDiscovery, в России насчитывается около 30-50 глэмпингов. Как отметил на форуме собственник первого глэмпинга в Хабаровском крае Дмитрий Ильин, локация была открыта несколько месяцев назад и уже пользуется большим спросом.

– Мы уже задумались над открытием еще нескольких глэмпингов на Дальнем Востоке в следующем году, – сказал он.