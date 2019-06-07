Гора Соболиная приглашает на открытие летнего сезона

Слюдянский район, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» 8 июня пройдет фестиваль «Территория лета». Мероприятие объединяет основных игроков туристического рынка Южного Прибайкалья в одном месте с целью совершенствования бренда «Отдых в Южном Прибайкалье». Компания «Гранд Байкал» приглашает гостей на Открытие летнего сезона с квест-игрой, веревочным «Вуки-парком» и подарками. Программа мероприятия: 13.00 – открытие фестиваля.

13.00-15.00 – Концерт. Работа основных площадок.

15.30 – Розыгрыш призов. Как сообщает пресс-служба «Гранд Байкала», традиция открытия летнего тура в Слюдянском районе существует с 2016 года. Она была создана по инициативе студентов Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. В первый раз открытие проходило в формате смотра-конкурса: комиссия и гости объезжали места гостеприимства района и выбирали из них лучшие. Сейчас фестиваль проводят иначе – еще более интересно и необычно. Согласно концепции мероприятия все действия участников и гостей будут разделены по принадлежности к разным стихиям. На определенной территории – соответствующая деятельность: территория воды: для владельцев баз отдыха у воды, владельцев катеров и яхт;

территория воздуха: подъем на кресельной канатной дороге на отметку 900;

территория огня: гастрономическая зона с приготовлением блюд на открытой площадке, дегустация сибирских блюд;

территория земли: ярмарка товаров и сувениров, квест-игра и розыгрыш призов, разнообразные мастер-классы, зона детских развлечений, концерт. Гостям мероприятия необходимо будет посетить пространство всех четырех стихий и после этого заполнить купон для розыгрыша призов в лотерее. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: байкал

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