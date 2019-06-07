|Байкал
|08.06.2019
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Гора Соболиная приглашает на открытие летнего сезона
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Слюдянский район, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» 8 июня пройдет фестиваль «Территория лета». Мероприятие объединяет основных игроков туристического рынка Южного Прибайкалья в одном месте с целью совершенствования бренда «Отдых в Южном Прибайкалье».
Компания «Гранд Байкал» приглашает гостей на Открытие летнего сезона с квест-игрой, веревочным «Вуки-парком» и подарками.
Программа мероприятия:
Как сообщает пресс-служба «Гранд Байкала», традиция открытия летнего тура в Слюдянском районе существует с 2016 года. Она была создана по инициативе студентов Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса. В первый раз открытие проходило в формате смотра-конкурса: комиссия и гости объезжали места гостеприимства района и выбирали из них лучшие. Сейчас фестиваль проводят иначе – еще более интересно и необычно. Согласно концепции мероприятия все действия участников и гостей будут разделены по принадлежности к разным стихиям. На определенной территории – соответствующая деятельность:
Гостям мероприятия необходимо будет посетить пространство всех четырех стихий и после этого заполнить купон для розыгрыша призов в лотерее.