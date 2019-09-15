Гостиница в Северобайкальске – в лидерах онлайн-голосовании National Geographic

Северобайкальск, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Гостиница «Байкальская резиденция» в Северобайкальске замыкает тройку лидеров онлайн-голосования National Geographic Россия в номинации «Российский курортный отель».

За этот лодж-отель проголосовали 19% от общего количество участников опроса. Лидирует в нём «Кемпински Гранд Отель Геленджик» в Краснодарском крае и «Рыбзавод» в Астраханской области.

Кстати, ни Бурятия, ни Иркутская область в других номинациях не представлены. Зато Забайкалье лидирует для экологического отдыха, Алтайский край – для оздоровительного отдыха. Для гастрономического туризма рекомендуют республику Татарстан, Удмуртию – для этнического отдыха в России, Ленинградскую область – для экскурсионного отдыха, Мурманскую область – для приключенческого отдыха.

Голосование на интернет-сайте National Geographic Россия продлится до 12 октября.