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26.12.2018

Губернатор Сергей Левченко: проект рекультивации отходов БЦБК будет готов в следующем году

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Проект по рекультивации отходов БЦБК будет доработан в следующем году. Об этом 26 декабря на пресс-конференции по итогам 2018 года сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он напомнил, что в конце 2017 года правительством РФ было принято решение о едином подрядчике по проекту ликвидации отходов БЦБК – им стала Росгеология.

– Холдинг «Росгеология», на мой взгляд, довольно правильно подошел к вопросу – перед тем, как приступить к работам по очистке, они провели серьезную работу по установлению системы контроля на Байкале, – сообщил Сергей Левченко. – Система очень простая – они пробурили несколько десятков скважин прямо по берегу Байкала, в нескольких метрах от береговой линии, чтобы в постоянном режиме следить, как реагирует озеро – что-то уходит туда или нет. Второе – началась разработка вариантов утилизации отходов. Предыдущий проект, к сожалению, не убедил всех, что класс опасности отходов в результате его реализации понизится - никакой монолитности не получалось. Мы проверяли разные варианты. Росгеология предложила несколько рецептур по рекультивации отходов – проверяли на месте, что можно получить в результате использования той или иной технологии. Одна из рецептур, вроде бы, подходит. Но я настроен на вывоз. Хотя эти опытно-промышленные результаты говорят, что класс опасности отходов понизится до пятого, то есть, их там на месте можно оставить. Но нужно перестраховаться – ведь это Байкал. Поэтому сейчас мы вместе с Росгеологией занимаемся проектом. Думаю, к теплому времени года он будет не только доработан, но и согласован со всеми инспектирующими органами, - выразил надежду губернатор.

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