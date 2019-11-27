Инспекторы Прибайкальского нацпарка будут патрулировать акваторию Малого моря зимой

Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - С января 2020 года патрулирование акватории Малого моря Байкала кроме сотрудников ГИМС будут вести госинспекторы Прибайкальского нацпарка. Такие рейды будут проводиться впервые, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

В организации напомнили, что на территории Прибайкальского национального парка, в территорию которого входит акватория пролива Малого Моря, запрещён выезд на лёд вне официальной ледовой переправы для автомобилей, снегоходов и квадроциклов.

– Рейды будут проходить на регулярной основе. Согласно федеральному закону, нахождение на особо охраняемой природной территории допускается только при наличии специального разрешения. Если у граждан не будет при себе такого документа, в отношении их будут составляться протоколы об административных правонарушениях. Штраф для физического лица от трех до четырех тысяч рублей, – сказал заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по охране Василий Пестерев.

Кстати, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, уже сейчас на реках региона наблюдается ледостав, по южным районам местами – ледостав с промоинами. С начала проведения масштабной акции «Безопасный лёд» было перекрыто 45 несанкционированных съездов. В период ледостава патрульными группами выявлено три нарушителя.

– В Бодайбинском районе к административной ответственности были привлечены два водителя, допустившие проезд по льду реки Витим в отсутствие ледовых переправ. В Усть-Удинском районе выявлен факт пересечения залива Уда Братского водохранилища, водитель также привлечен к ответственности. Если в целом, то с начала 2019 года было составлено 312 протоколов в отношении граждан, сознательно подвергших смертельной опасности не только свою жизнь, но и жизнь пассажиров, – рассказал начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

Для выявления нарушителей и привлечения их к ответственности в состав патрульных групп включены не только инспекторы ГИМС, но и сотрудники полиции, а также должностные лица местных администраций, уполномоченных составлять протоколы.

КООРДИНАТЫ:

О несанкционированных ледовых дорогах необходимо сообщать в администрации районов или на телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 3-99999.