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03.05.2018

Иркутская область и Бурятии обсудят вопрос единой схемы обращения с мусором на Байкале

Иркутская область, Бурятия, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Власти Иркутской области и Бурятии 15 мая планируют обсудить вопрос о создании единой для Байкальской природной территории схемы обращения с отходами производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Тему поднимут на очередном заседании межправительственной рабочей группы регионов, назначенном на 15 мая. На этой же встрече планируется обсудить и необходимость общих правил организации туризма и отдыха.

Напомним, Телеинформ ранее уже приводил мнения экспертов и из Иркутской области, и из Бурятии. Они считают, что проблему мусора надо решать с создания коммунальной инфраструктуры, в том числе нужно запускать мусороперерабатывающие предприятия. Единая же схема обращения с отходами пока вызывает сомнения, поскольку, как отметил депутат Госдумы РФ Николай Будуев, всегда хромает качество управления подобными схемами.

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