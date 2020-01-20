Иркутские фридайверы прибрали мусор за туристами на дне Байкала

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские фридайверы в январе 2020 года убрали мусор со дна озера Байкал у причала «Рогатка». Об этом сообщают в паблике движения «Праздник чистоты» в соцсетях.

Известно, что в мае 2019 года Егор Лесной и Евгений Лохов уже очищали участок дна возле знаменитой «Рогатки». В этот раз они снова убрали со дна мусор, включая несколько автомобильных покрышек.

В момент проведения уборки температура воды составляла плюс 3 градуса, воздуха – минус 12 градусов.