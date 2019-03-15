Иркутский лыжник побил рекорд Гиннеса на «Байкальской миле»

Бурятия, 16.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский лыжник Алексей Куканов побил рекорд Гиннесса в скийоринге, разогнавшись на лыжах за мотоциклом до 218 километров в час в рамках фестиваля «Байкальская миля». Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал один из организаторов мероприятия Андрей Сурков.

Алексей Куканов, который является гонщиков команды «Байкальский разлом», развил такую высокую скорость во время тренировочного заезда 15 марта.

Скоростные заезды на мотоциклах по льду озера под названием «Байкальская миля» проводятся в Бурятии. О планах организовать их говорили ещё в 2018 году. Фестиваль проходит с 15 по 17 марта в Максимихе, сообщает пресс-служба Минтуризма Бурятии.

Заезды проходят на специально подготовленных трассах. Профессиональные участники и любители получают возможность поставить рекорд скорости на льду самого глубокого озера планеты и попробовать свои силы на одной или на трех дистанциях: 200 м, 5 километров или 3 мили (стандарт Бонневилля).

Результаты рекордов фиксируются комиссией из профессиональных судей, в состав которой входят эксперты из России, Франции и США, и в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль в США. Формат фестиваля позволяет участвовать командам не только на мотоциклах, но и на хот-родах, шорткатах, квадроциклах, багги, автовездеходах и др. В соревнованиях примут участие как любители, так и профессиональные спортсмены, всего более 20 гоночных команд со всей России.