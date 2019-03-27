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28.03.2019

Иркутян 4 апреля приглашают на встречу «Осознанное экологическое поведение в Байкальском регионе»

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 4 апреля состоится встреча «Осознанное экологическое поведение в Байкальском регионе». Эксперты прочитают серию лекций о бережном отношении к озеру и его экосистеме, научат вести себя в походах и на экскурсиях, а также расскажут о волонтерской деятельности на Байкале.

Руководитель отдела развития и связей с общественностью ассоциации «Большая Байкальская Тропа» Роман Михайлов расскажет об экотуризме на Байкале, координатор международной деятельности Центра немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта Анастасия Золотуева представит профессию гида-переводчика.

Кроме того, сообщают организаторы, представитель Сибирской ассоциации интерпретации Анна Огородникова выступит с лекцией «Интерпретация – инструмент для эффективного общения с туристами», а исполнительный директор клуба «Байкальские стратегии» Андрей Бородин презентует концепцию федерального ресурсного центра по экологическому добровольчеству.

КООРДИНАТЫ:

  • Мероприятие состоится 4 апреля с 18:00 до 21:00 в «Точке кипения» по адресу: улица 5-й Армии, 2/1. Вход свободный.

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