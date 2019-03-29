Иркутян приглашают на флешмоб в поддержку Байкала

Иркутск, 31.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутян приглашают принять участие во флешмобе в поддержку Байкала.

Как сообщают организаторы, 7 апреля в 15.00 на сквере дрифта (Верхняя Набережная, 10а) состоится построение автомобилей для создания социального видео-ролика в поддержку сохранения объекта всемирного природного наследия – озера Байкал.

Автомобилисты выстроятся в фигуру, чтобы привлечь внимание жителей планеты к актуальным проблемам озера. Сейчас уже заявлено более 200 участников.

Всех желающих приглашают принять участие, вне зависимости от наличия автомобиля.