Иван Валентик: тематика сохранения озера Байкал находится в приоритете у государства

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Тематика сохранения озера Байкал находится в числе стратегических целей и задачей России. Об этом 20 сентября на пленарном заседании второго международного водного форума в Иркутске заявил замминистра природных ресурсов и экологии, куратор нацпроекта «Экология» Иван Валентик.

– Это уникальная экологическая система, глобальный резервуар пресной воды, безусловно, уникальный компонент природы, который нужно сохранять. В этом контексте абсолютно оправдано, что этот объект имеет такую площадку и статус международного экологического форума, – сказал он.

Иван Валентик также отметил, что с точки зрения управления такие объекты как Байкал очень сложны, поскольку экосистема существует не обособленно, по берегам озера расположены населённые пункты, где работают предприятия, существуют особо охраняемый природные территории, развивается туризм и так далее. Кроме того, озеро относится к двум регионам.

– И в Иркутской области есть свой взгляд на решение проблематики Байкала, и свои вопросы обоснованно ставит республика Бурятия. Есть свой взгляд у волонтёрских, общественных организаций, которые видят свои способы и направления развития экосистемы, – говорит замминистра.

Именно поэтому важно иметь постоянный диалог, чтобы сбалансировать все интересы, на первый взгляд противоречащие друг другу, считает федеральный чиновник. По его мнению, все эти факты сложно совместить, но возможно.

Сейчас нацпроект «Экология», в котором расписаны мероприятия по защите Байкала до 2024 года, уже почти готов, предусмотрено финансирование. Однако Иван Валентик говорит, что это направление нужно будет развивать и поддерживать десятилетия.