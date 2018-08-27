|Байкал
|28.08.2018
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Из Богучанского водохранилища незаконно выловили более ста хвостов разной рыбы
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Усть-Илимский район, 28.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске завели административное дело по факту незаконной добычи рыбы из Богучанского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры.
Нарушителя поймали во время рейда по водохранилищу. Мужчина выловил более ста хвостов хариуса, окуня, налима и плотвы. При этом он рыбачил с помощью запрещённых орудий лова.
Ущерб от незаконной рыбалки составил 4 тысячи 720 рублей.
Административное дело в отношении него находится на рассмотрении.
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