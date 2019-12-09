|Байкал
|10.12.2019
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Издан первый альманах «Заповедного Прибайкалья»
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Иркутская область, 10.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» подготовили первый альманах, рассказывающий о деятельности учреждения.
Как сообщает пресс-служба организации, в издание вошли статьи о главных направлениях работы учреждения, стихи и редкие кадры прибайкальской природы.
– В прошлом году мы выпустили подобное издание, но в формате газеты, которая была рассчитана на сотрудников особо охраняемых природных территорий. В этом году формат пересмотрен. Это первый альманах, который предназначен для широкого круга читателей, в нем собраны интересные статьи и факты о четырех основных направлениях работы учреждения – науке, туризме, лесном хозяйстве и охране территорий. Альманах станет еще одним источником информации для желающих узнать что-то новое о природе, флоре и фауне региона и деятельности «Заповедного Прибайкалья», – сказала начальник отдела экологического просвещения Светлана Добрынина.
Тираж альманаха – две тысячи экземпляров. Его издание приурочили к пятилетию с момента создания ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Альманах будут распространять бесплатно среди участников акций, проводимых «Заповедным Прибайкальем», волонтеров, гостей Прибайкальского национального парка, школьников и студентов. Также издание доступно в электронном виде на сайте учреждения.