К освещению проблем озера Байкал планируется привлечь российских и мировых звезд

Иркутск, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - К решению проблем охраны озера Байкал нужно привлекать не только власти и общественные организации, но и звезд как российского, так и мирового уровня.

К такому выводу пришли участники круглого стола «Наше наследие – Байкал», состоявшегося 5 сентября. В его работе приняли участие представители общественных организаций, «Заповедного Прибайкалья», министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Андрей Крючков, а также двое особых гостей. Одним из них стала российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, а другим – посол доброй воли ЮНЕСКО, режиссер, военный фотограф, композитор, мультиинструменталист, продюсер и писатель Марко Артуро Мессина.

По итогам обсуждения участники пришли к выводу, что участие в решении проблем Байкала еще и творческих людей сделает этот процесс более масштабным и эффективным. Татьяна Лазарева заявила, что готова заниматься этим сама и привлечь своих знакомых, имеющих множество подписчиков в соцсетях – нужно только сформулировать, какие конкретно вопросы по защите Байкала требуется им решить.

Марко Артуро Мессина вызвался привлечь к решению вопросов охраны озера мировых звезд.

– Груз ответственности должен быть распределен как между представителями власти, так и между представителями творческой части нашего мира, – заявил он. – Я считаю, что к вопросу сохранения Байкала мы должны привлечь звезд мирового масштаба – таких, как Джаред Лето и Каролин Карлсон. Я с радостью готов стать тем, кто привезет сюда этих замечательных артистов, которые смогут осветить эту проблему во всем мире.