К поискам пропавших на Байкале рыбаков привлечены дополнительные силы

Иркутский район, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В 12:40 13 октября на поиски рыбаков из Иркутска вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на борту которого 3 спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Южную часть акватории озера Байкал продолжают патрулировать 3 катера от МЧС России и суда добровольцев.

Береговую полосу вблизи населенных пунктов обследуют пешие патрули и группы на вездеходах. Ориентировки пропавшего катера и 3-х рыбаков направлены по радиостанции всем судовладельцам, находящимся на акватории Байкала, а также владельцам туристических баз.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области, всего в поисковых работах задействованы 21 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России - 12 человек и 4 единицы техники.



Напомним, в минувший четверг, 11 октября, около 8 часов вечера из поселка Листвянка Иркутского района в сторону Больших Котов вышла моторная лодка «Обь» с тремя рыбаками на борту. Мужчины, жители Листвянки и Большой Речки, планировали вернуться назад ночью. Около пяти часов утра родственники забили тревогу – мужчины не выходили на связь.



Предположительно, усиление ветра и сильное волнение в ночные часы повлияло на изменение траектории движения лодки с рыбаками.



В пятницу сотрудниками БПСО МЧС России было обследовано более 2000 квадратных километров акватории озера Байкал и 110 километров береговой полосы. В настоящее время поиски продолжаются.