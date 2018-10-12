|Байкал
|13.10.2018
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К поискам пропавших на Байкале рыбаков привлечены дополнительные силы
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Иркутский район, 13.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В 12:40 13 октября на поиски рыбаков из Иркутска вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России, на борту которого 3 спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС. Южную часть акватории озера Байкал продолжают патрулировать 3 катера от МЧС России и суда добровольцев.
Береговую полосу вблизи населенных пунктов обследуют пешие патрули и группы на вездеходах. Ориентировки пропавшего катера и 3-х рыбаков направлены по радиостанции всем судовладельцам, находящимся на акватории Байкала, а также владельцам туристических баз.
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