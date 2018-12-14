Каток в форме Солнца и скульпутры-планеты появятся в Листвянке

Иркутский район, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Листвянка Иркутского района в феврале 2019 года откроют на байкальском льду каток в форме Солнца. Также появятся ледовые скульптуры в форме планет Солнечной системы. Об этом 14 декабря на пресс-конференции рассказала руководитель организации «Живи на Байкале» Инга Корочкина.

– В 2018 году у нас был каток в форме сердца, который было видно из космоса. Мы тогда объявили этот год Годом любви на Байкале. В 2019 году мы придумали объявить Годом объединения, потому мы создаём некую Вселенную на Байкале, – сказала она.

В виде планет и созвездий будут выполнены и всевозможные качели, горки и карусели. Кстати, консультации организаторам оказывают астрономы.

Кроме того, обращают внимание организаторы и на картинку сверху, потому во многом подстраиваются под владельцев квадрокоптеров. Например, в этом году лёд на месте этого «парка» покрасят в разные цвета, а также добавят стобоскопы – лампочки белого цвета, которые будут символизировать «вихрь Вселенной».

Открытие запланировано на 23 февраля, в этот день проведут праздничный концерт. Однако дата открытия катка будет зависеть от состояния льда. Кстати, в этот раз планируется сделать круглосуточным прокат коньков, поскольку сам каток подсвечивается и ночью.

– Если у нас полностью наша задумка получится, то мы бы хотели каток в Листвянке назвать «Рассвет», а на территории Байкальска сделать такой же каток и назвать его «Закат», – поделилась планами Инга Корочкина.