Книга профессора ИГУ Вадима Тахтеева о природе Байкала номинируется на «Хрустальный компас»

Иркутск, 7.05.20 (ИА "Телеинформ"), - Научно-популярная книга профессора Иркутского государственного университета Вадима Тахтеева «Хрустальное сердце России: Природа Байкала с древности до наших дней» номинируется на национальную премию «Хрустальный компас».

Интернет-голосование уже началось на сайте премии, сообщает пресс-служба вуза.

Книга популяризирует комплексные современные научные знания о природе озера Байкал. Представляет собой рассказ об уникальных географических, геологических и биологических особенностях озера, которые демонстрируются в книге средствами современной фотографии. Книга может служить полноценным путеводителем и оригинальным справочным пособием.

– Мы совместили три составляющих: современный научный уровень, интригующий стиль рассказа и высокую художественность. При подготовке мы основывались во многом на материалах из двухтомного научного и учебного издания «Байкаловедение», вышедшего в свет в 2012 году, а также на своем личном научном и экспедиционном опыте. Представляются важными иллюстрации, а это, в частности, уникальная серия макрофотографий живых эндемичных обитателей Байкала. Эту серию мы получили при съемке в аквариумах прямо на борту научно-исследовательского судна, чего ранее никому не удавалось проделать, – рассказал Вадим Тахтеев.

Издание содержит 180 фотографий высокого качества и рисунков, которыми снабжен 31 тематический очерк. В основном это фотографии известного иркутского фотохудожника Сергея Дидоренко, а также Вадима Тахтеева. Общее оформление и дизайн книги выполнены иркутским писателем, художником и режиссером Александром Долгановым. Книга опубликована в прошлом году и уже набрала множество положительных отзывов читателей.

Отметим, книга заявлена в номинации «Издание» (всего 21 проект). На сегодняшний день она занимает пятую строчку рейтинга.

Напомним, голосование проходит на сайте национальной премии «Хрустальный компас». Победитель определяется простым большинством голосов. Поддержать проект «Хрустальное сердце России: Природа Байкала с древности до наших дней» можно, пройдя во вкладку «Проекты» и выбрав номинацию «Издание». Голосовать можно один раз каждый день с одного IP-адреса по 31 мая.