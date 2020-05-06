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|07.05.2020
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Книга профессора ИГУ Вадима Тахтеева о природе Байкала номинируется на «Хрустальный компас»
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Иркутск, 7.05.20 (ИА "Телеинформ"), - Научно-популярная книга профессора Иркутского государственного университета Вадима Тахтеева «Хрустальное сердце России: Природа Байкала с древности до наших дней» номинируется на национальную премию «Хрустальный компас».
Интернет-голосование уже началось на сайте премии, сообщает пресс-служба вуза.
Книга популяризирует комплексные современные научные знания о природе озера Байкал. Представляет собой рассказ об уникальных географических, геологических и биологических особенностях озера, которые демонстрируются в книге средствами современной фотографии. Книга может служить полноценным путеводителем и оригинальным справочным пособием.
– Мы совместили три составляющих: современный научный уровень, интригующий стиль рассказа и высокую художественность. При подготовке мы основывались во многом на материалах из двухтомного научного и учебного издания «Байкаловедение», вышедшего в свет в 2012 году, а также на своем личном научном и экспедиционном опыте. Представляются важными иллюстрации, а это, в частности, уникальная серия макрофотографий живых эндемичных обитателей Байкала. Эту серию мы получили при съемке в аквариумах прямо на борту научно-исследовательского судна, чего ранее никому не удавалось проделать, – рассказал Вадим Тахтеев.
Издание содержит 180 фотографий высокого качества и рисунков, которыми снабжен 31 тематический очерк. В основном это фотографии известного иркутского фотохудожника Сергея Дидоренко, а также Вадима Тахтеева. Общее оформление и дизайн книги выполнены иркутским писателем, художником и режиссером Александром Долгановым. Книга опубликована в прошлом году и уже набрала множество положительных отзывов читателей.
Отметим, книга заявлена в номинации «Издание» (всего 21 проект). На сегодняшний день она занимает пятую строчку рейтинга.
Напомним, голосование проходит на сайте национальной премии «Хрустальный компас». Победитель определяется простым большинством голосов.