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23.08.2018

Контрольно-пропускной пункт на ББТ в Листвянке будет работать до конца лета

Иркутский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-пропускной пункт перед входом на Большую Байкальскую Тропу в поселке Листвянка Иркутского района будет работать до 31 августа 2018 года.

Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», с 1 сентября действие КПП приостанавливается.

Напомним, при входе на ББТ госинспекторы Листвянского участкового лесничества проверяют наличие разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка. Там же находится администратор, уполномоченный выдавать разрешения.

СПРАВКА:

  • За отсутствие разрешения на посещение особо охраняемой природной территории предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Размер платы за посещение Прибайкальского национального парка для взрослых (не льготников) составляет 100 рублей для одного человека.
  • Подробная информация о получении разрешения, стоимости и необходимых документах – на сайте «Заповедного Прибайкалья».

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