|Байкал
|23.08.2018
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Контрольно-пропускной пункт на ББТ в Листвянке будет работать до конца лета
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Иркутский район, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Контрольно-пропускной пункт перед входом на Большую Байкальскую Тропу в поселке Листвянка Иркутского района будет работать до 31 августа 2018 года.
Как сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья», с 1 сентября действие КПП приостанавливается.
Напомним, при входе на ББТ госинспекторы Листвянского участкового лесничества проверяют наличие разрешений на посещение территории Прибайкальского национального парка. Там же находится администратор, уполномоченный выдавать разрешения.
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