Крупную партию незаконного добытого омуля задержали на Качугском тракте

Ольхонский район, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На Качугском тракте сотрудники полиции и Россельхознадзора задержали водителя микроавтобуса, который перевозил 1,5 тонны запрещенного к обороту байкальского омуля. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Водитель и пассажир не смогли объяснить происхождение рыбы. Предположительно груз направлялся из посёлка Хужир Ольхонского района в Иркутск для последующей реализации. Транспортное средство остановили в районном центре Еланцы на 88 км Качугского тракта.

Фото пресс-службы Россельхознадзора

Более шести тысяч хвостов находились в пластиковых контейнерах и полимерных мешках. Рыночная стоимость перевозимой рыбы – около 1 млн рублей. В соответствии с действующим законодательством ущерб водным биологическим ресурсам составляет порядка 22 млн рублей. По предварительным исследованиям, изъятая рыба действительно является омулем, выловленным сетями в акватории озера Байкал.

Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия водитель привлечён к административной ответственности за нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки продукции с наложением штрафа.

В свою очередь органами дознания МО МВД «Эхирит-Булагатский» возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов.

Напомним, с 1 октября 2017 года введён запрет на вылов омуля. Он не распространяется на коренные и малочисленные народы региона для личных нужд, а также на подлёдный лов. Норма добычи ограничена 5 кг в сутки на одного человека. То есть любительский и спортивный вылов байкальского омуля весной и осенью, в том числе, «на подсветку» с судов, запрещен полностью.