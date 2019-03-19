ЛДПР намеревается запретить строительство любых промышленных объектов вблизи Байкала

Иркутская область, Бурятия, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - ЛДПР намерена внести в Госдуму законопроект, запрещающий строительство любых промышленных объектов вблизи озера Байкал, заявил во вторник журналистам лидер партии Владимир Жириновский, передаёт РИА-Новости.

– Это уже 50 лет: то бумажный комбинат хотели остановить, то завод по производству питьевой воды для китайцев. Мы хотим внести закон, запрещающий полностью любое строительство любых промышленных объектов на берегу Байкала. Это загрязняет, это усложняет экологическую обстановку. Это нужно сделать. Борьба идет за Байкал уже 50 лет, – сказал Владимир Жириновский.

Напомним, в конце 2018 года на берегу Байкала в посёлке Култук Слюдянского района начали строить завод по розливу воды. О строительстве предприятия стало известно в 2017 году. Против предприятия создали петицию, в которой призвали губернатора и президента не продавать Байкал Китаю.

Представители инвестора, а также ученые уже выразили свое отношение к шумихе вокруг завода. По их мнению, нагнетание протестных настроений вокруг завода в поселке Култук Слюдянского района скорее отвлекает от настоящих проблем Байкала, чем отражает реальное положение дел. Производство в Култуке – одно из самых современных и экологичных на озере на сегодняшний день. Позиции властей разнятся: губернатор Иркутской области Сергей Левченко вслед за прокуратурой поручил провести проверку законности строительства предприятия, включенного в реестр инвестиционных проектов региона, а глава Бурятии Алексей Цыденов поддержал завод.

Ранее против строительства завода выступил стилист и певец Сергей Зверев, он даже вышел на пикет в начале марта. Теперь известный уроженец Култука получил повестку в полицию. Против предприятия выступили и другие известные люди. Например, экс-участница телепередачи «Дом-2» уроженка Читинской области Виктория Боня и телеведущая Елена Летучая , которая несколько лет назад принимала участие в проекте «360 минут ради Байкала». Позже стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядится проверить на соответствие самым высоким экологическим стандартам проект по строительству завода на озере Байкал по экспорту воды в Китай. Вслед за ним Сергей Левченко обратился в Минприроды РФ с просьбой проверить положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации завода.

Между тем, правозащитники считают, что сам завод урона Байкалу не нанесет, однако его строительство может затронуть природную территорию «Таловские болота», которая важна для сохранения популяций многих видов птиц. Со своей сторон, представители Гринпис уверены, что у озера есть несравненно большие угрозы, чем завод по розливу воды в Култуке.

Строительство завода приостановили по решению суда приостановлено с 15 марта до устранения выявленных в ходе проверок нарушений.