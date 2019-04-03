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04.04.2019

Лёд на реках Иркутской области начнет таять через три недели

Иркутская область, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники МЧС прогнозируют, что лёд на реках Иркутской области начнет таять через три недели. Поэтому спасатели уже сейчас готовятся к паводкам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

− На реке Бирюса в Тайшетском районе вблизи посёлка Шелехово, а также на реке Зима рядом с населённым пунктом Самара Зиминского района сделали распиловку льда. На Бирюсе неподалеку от населённых пунктов Мирный и Шелаево сделали чернение льда, − подчеркнули в ведомстве.

Также противопаводковые меры примут на реках Чуна вблизи посёлка Весёлый Чунского района и Киренга у населённого пункта Кутима Казачинско-Ленского района.

Запланировано провести распиловку льда на реках протяженностью 13 километров и чернение льда на площади 1,3 квадратных километра. По данным МЧС на сегодня уже распилено 6,7 километров льда, а зачернено 0,2 квадратных километра.

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