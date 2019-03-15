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Байкал
15.03.2019

«Ледовый марш» собираются провести на Байкале 17 марта в рамках Зимниады

Иркутская область, Бурятия, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - «Байкальский ледовый марш» пройдет 17 марта в рамках 16-го международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада»-2019, сообщает пресс-служба губернатора.

Ожидается, что участниками мероприятия станут студенты ИрГУПСа и представители Иркутского филиала фонда «Победитель». Они преодолеют маршрут от Порта Байкал в Иркутской области до Танхоя в Бурятии. Протяженность пути составит 46 км.

Маршрут включает маршевый переход через Байкал в зимнем обмундировании русской армии начала 20 века с возможностью использовать набор амуниции и вещей указанного периода. Питание группы во время мероприятия также приближено к условиям императорской армии начала 20 века.

Между тем, напомним, спасатели МЧС сейчас рекомендуют воздерживаться от массовых выходов на лед водоемов региона, в том числе и на лед озера Байкал. В связи с потеплением ледовая обстановка нестабильна. В случае происшествий организаторы несут ответственность по статье 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Наказание предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

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