Ледовую переправу на остров Ольхон планируют оборудовать у началу февраля

Ольхонский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дорожная служба Иркутской области начала работу по оборудованию ледовой переправы на остров Ольхон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

При благоприятных погодных условиях работа будет завершена в начале февраля. На сегодня в проливе Малого Моря Ольхонские ворота установилось равномерное ледовое поле, толщина льда примерно 30-40 см. В заливе Иркутская Губа толщина льда 60 см, в районе мыса Кобылья голова – 50 см, в заливе Мухор – 90см.

Пока сообщение с островом Ольхон осуществляется судами на воздушной подушке.