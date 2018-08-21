МА «Сибирское соглашение» и ассоциация «Юг» будут развивать туристический бренд Байкала

Новосибирск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» и ассоциация «Юг» продолжат развивать туристический бренд Байкала, Алтая и Саян.

Соответствующее соглашение о взаимодействии подписали по итогам рабочей встречи и.о. председателя исполнительного комитета МАСС Геннадий Гусельников и председатель исполкома ассоциации «Юг» Павел Пронин, сообщает пресс-служба МАСС.

Встреча состоялась в исполкоме МА «Сибирское соглашение» в ходе рабочего визита в Новосибирск представителей ассоциации взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг».

Как отметил по итогам встречи Геннадий Гусельников, стратегические подходы обеих ассоциаций во многом совпадают. Опираясь на деятельность территориальных органов исполнительной и законодательной власти, ассоциации обеспечивают продвижение интересов входящих в них субъектов РФ, через реализацию комплексных межрегиональных программ.

– По некоторым совпадающим позициям мы договорились о взаимодействии и подписали соглашение, в частности в вопросах связанных с формированием транспортных туристических маршрутов. Есть исторические предпосылки, которые позволяют нам вместе с южанами говорить о совместной деятельности. Договорились также поработать и по вопросам логистического обеспечения внутреннего российского туризма, – подчеркнул Геннадий Гусельников.

В частности, представителей ассоциации «Юг» интересует как «медицинский туризм» в регионы Сибири, славящиеся высоким уровнем развития специализированных отраслей здравоохранения, так и традиционные туристические бренды мирового уровня – Алтай, Байкал и Саяны, а также маршруты, связанные с уникальными достопримечательностями Сибири.

Первое совместное рабочее мероприятие по этому направлению представители ассоциаций проведут уже в сентябре.