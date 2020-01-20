МЧС: лёд на маршруте от Ангасолки до Слюдянки неравномерен и опасен для переходов

Слюдянский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ледовый переход по маршруту «Ангасолка-Слюдянка» небезопасен. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Иркутской области.

В частности, в черте Байкальска вдоль берега толщина льда достигает 40 см, на удалении 100 метров от берега – до 22 см. В районе посёлка Култук толщина льда у берега составляет 28-30 см, сообщает пресс-служба ведомства.

– В то же время, при проверке пешего маршрута «Ангасолка-Слюдянка», инспекторы пришли к выводу о недостаточной равномерности толщины льда, что не позволяет безопасное пребывание людей на нём. Поэтому в настоящее время ледовые переходы по маршруту опасны. Состояние льда будет проверяться еженедельно в целях обеспечения безопасности туристов. Организаторы турпоходов будут проинформированы об опасности. Ситуация на Байкале меняется ежедневно, – отметил главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Евгений Гоголев.

Становая трещина проходит от мыса Толстый в Слюдянском районе вдоль береговой линии посёлков Листвянки, Больших Котов и Большого Голоустного до бухты Песчаная. В районе посёлка Большое Голоустное толщина льда составляет 25-40 см. На удалении от 300 метров проходит становая трещина шириной от 10 до 50 см. Ледовое поле неравномерное.

В районе посёлка Листвянки толщина льда составляет 25-30 см. Ледовое поле равномерное. Наблюдаются торосы в районе мыса Толстый. Также торосные явления наблюдаются в районе мыса Листвяничный в 50 метрах от берега.

Толщина льда в районе мыса Кадильный составляет примерно 25-30 см. Наблюдаются торосы вдоль береговой линии от мыса Большой Кадильный до Малого Кадильного. Возможно образование пропарин от мыса Соболев до Малого Кадильного.

В районе мысов Кадильный и Соболев есть вероятность образования пропарин из-за теплых источников, характерных для этой местности. Ежегодно около 5-ти источников образуют пропарины в разных местах. Это обычное и достаточно опасное явление даже для пешеходов на Байкале в этой местности в период становления льда в январе и во время разрушения льда в конце марта – апреле.