МЧС: пешие переходы по льду от Старой Ангасолки до Слюдянки стали опасны

Слюдянский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Популярный туристический маршрут выходного дня «Ангасолка – Слюдянка» не отвечает требованиям безопасности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, сезонный процесс разрушения ледового покрова из-за повышения среднесуточных температур и осадков в виде мокрого снега находится в активной фазе.

По данным сотрудников Байкальского инспекторского участка Государственной инспекции по маломерным судам, на сегодняшний день на популярном туристическом маршруте выходного дня «Старая Ангасолка (149 километр Кругобайкальской железной дороги) – Слюдянка» толщина байкальского льда варьируется в пределах 50-60 сантиметров. Но при этом структура льда пористая, местами игольчатая, он насыщен талой водой. Такой лед отличается хрупкостью и вдвойне опасен тем, что способен внезапно разрушиться под весом человека без предварительного потрескивания.

– В прошлые выходные по этому маршруту прошло более 400 туристов. За неделю обстановка осложнилась до критической. Во избежание несчастных случаев и происшествий настоятельно рекомендуем отказаться от проведения массовых мероприятий и пеших переходов на льду, – говорит старший государственный инспектор Слюдянской группы патрульной службы Сергей Косых.

Уточнить ледовую обстановку на водных объектах Иркутской области можно у специалистов отдела безопасности людей на водных объектах по номеру 8 (3952) 785-213.