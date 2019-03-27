Михаил Щапов: «Государство не рассматривает туризм как инструмент для развития экономики»

Иркутск, 28.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы РФ Михаил Щапов, выступая в Иркутске на международном туристическом форуме «Время отдыхать на Байкале», констатировал, что у государства сейчас нет видения туризма, как инструмента для прорывного развития экономики страны.

– С 1 января 2019 года мы перешли от федеральных целевых программ (ФЦП) на приоритетные национальные проекты. Оговорюсь, что переход частичный – часть госпрограмм осталась самостоятельной. Нацпроектов, напомню, 12. В общей сложности за шесть лет правительство намерено на них направить 25 триллионов рублей. Это и средства федерального бюджета, и средства регионов, и частные деньги, – пояснил депутат.

Но, сообщает пресс-служба Михаила Щапова, на мероприятия, связанные с туризмом, средства заложены только в рамках нацпроекта «Экология». Конкретно в федеральном проекте «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», на который предусмотрено чуть более 6 миллиардов рублей на шесть лет. Миллиард планируется распределить уже в этом году. Эти деньги должны пойти на организацию новых особо охраняемых территорий, уточнение границ старых, увеличение количества посетителей на ООПТ на 4 млн человек. И это все.

В остальном, отмечает депутат, государство предлагает довольно стандартные инструменты, которые есть в текущем бюджете. Например, госпрограмму «Развитие культуры и туризма». В нее входит подпрограмма «Туризм». В бюджете 2019 года по этой подпрограмме выделено 6,3 млрд рублей. Из них большая часть – 5,4 млрд – это субсидии регионам на софинансирование строительства и реконструкцию объектов в туристических кластерах.

Для Иркутской области в 2019 году запланированы субсидии в размере 136,6 млн рублей. Еще 140 миллионов предполагается выделить в 2020 году, 580 миллионов – в 2021. Эти средства должны пойти на инфраструктуру туристического кластера «Ворота Байкала». 650 млн рублей получит Республика Бурятия на инфраструктуру кластера «На великом чайном пути». И 54 миллиона в 2020 году направят на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Еще 1 млрд рублей предусмотрен в 2021 году на льготные кредитные ставки для инвесторов при реализации инвестпроектов в туристической отрасли.

– Из этого можно сделать вывод, что государство сейчас не рассматривает туристическую отрасль как источник для серьезного экономического прорыва. Главными заинтересованными в развитии туризма игроками остаются регионы и сами участники рынка, – резюмировал Михаил Щапов.