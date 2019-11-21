Михаил Щапов: на прибайкальских территориях не должно быть объектов, угрожающих озеру

Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по экологии и охране окружающей среды 20 ноября рекомендовал Госдуме принять во втором чтении законопроект, корректирующий режим экологической экспертизы на прибайкальских территориях. Законопроект № 687768-7 внесен в Госдуму правительством России в соответствии с поручением президента Российской Федерации от 14 августа 2017 года № Пр-1602 по итогам совещания по вопросам экологического развития Байкальской природной территории, которое прошло 4 августа 2017 года. Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы от Иркутской области Михаила Щапова, инициатива предлагает исключить необходимость прохождения государственной экологической экспертизы федерального уровня для проектной документации объектов социального назначения, перечень которых устанавливается правительством Российской Федерации. При этом исключаемые объекты не должны относиться к объектам 1 и 2 категории экологической опасности, должны находиться в границах населенных пунктов, за пределами центральной экологической зоны (то есть от 50 до 200 км от побережья озера Байкал) и особо охраняемых природных территорий. Необходимость принятия законопроекта связана с тем, что социальные объекты за пределами ЦЭЗ Байкала никак не влияют на его экологию, что было признано экологами, общественными организациями, чиновниками правительства и президентом страны. При этом стоимость и длительность сроков процедуры экологической экспертизы фактически блокирует строительство и ремонт крайне важных для граждан социальных объектов: школ, детсадов, больниц, ФАПов и т.д. В первом чтении законопроект был принят 26 мая 2019 года, однако в процессе обсуждения Госдума поставила правительству РФ обязательное условие для рассмотрения во втором чтении: представить депутатам до второго чтения проект постановления правительства со списком объектов, которые исключаются из-под требования об экологической экспертизе. На заседании комитета по экологии 20 ноября министерство ресурсов и экологии РФ представило проект постановления правительства, который был скорректирован с учетом предложений депутатов от прибайкальских территорий и, в частности, Михаила Щапова. По итогам рассмотрения перечня соцобъектов, комитет принял решение рекомендовать Госдуме принять законопроект во втором чтении. – Принятия этого законопроекта очень ждут люди на Байкальской природной территории. Сейчас из-за требований по прохождению экологической экспертизы за пределами ЦЭЗ у нас в области, и в соседней Бурятии возникли серьезные проблемы со строительством и ремонтом социальных объектов. В Иркутском районе в этом году должны были построить пять ФАПов, в Качугском должен был начаться ремонт райбольницы. Люди ждут объектов, а госорганы не могут начать по ним работу, потому что экоэкспертиза тянется по 6-9 месяцев. Напомню, что Минприроды должен был представить ко второму чтению список социальных объектов, которые предлагается освободить от необходимости прохождения экологической экспертизы. Первый вариант списка ведомство представило еще в начале осени. Но на наш взгляд, он оказался довольно неконкретным, наполненным общими фразами и формулировками. Главная проблема списка была в том, что он позволял слишком вольно трактовать правила: от необходимости проходить экоэкспертизу могли освободить потенциально опасные для озера объекты. Мы с таким подходом не согласились. Наша задача: скорректировать режим экоэкспертизы только для социальных объектов, которые не несут угрозы Байкалу. После огромной работы, проделанной с участием депутатов, был подготовлен новый вариант списка. Он содержит только те объекты, которые находятся за пределами ЦЭЗ (а это расстояние около 50 километров) и не могут нанести вред озеру. Новый список очень конкретный и не дает возможности для «вольных» толкований. Перечень можно назвать закрытым, то есть другие объекты, кроме как имеющие социальное значение, в него не попали. Никаких промышленных объектов, свалок и подобного в нем нет. Очень надеюсь, что нам удастся быстро защитить проект закона на заседании Государственной Думы – этого ждут сотни тысяч людей в прибайкальских регионах. Если все пройдет по плану, то закон должен вступить в силу уже в июне 2020 года, – высказал свою точку зрения Михаил Щапов. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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