Михаил Щапов: Прибайкальские территории требуют системного госпланирования их развития

Иркутская область, 1.09.18 (ИА «Телеинформ»), – Депутат Госдумы Михаил Щапов, выступая на международной конференции «Альтернативы социально-экономического развития на региональном уровне» в Иркутске, подчеркнул что ситуация, сложившаяся в прибайкальских районах Иркутской области, доказывает, насколько важно государству системно планировать и координировать развитие территорий.

В том числе, отметил депутат, это важно потому, что именно государство прежде всех теряет от хаотичных и несогласованных между собой решений, недополучая налоги, неся расходы на ликвидацию негативных последствий – экологических и социальных.

– Например, сейчас запланировано строительство асфальтированной дороги на острове Ольхон и такой же дороги до Большого Голоустного. Это важные проекты, обеспечивающие транспортную доступность территорий и повышающие качество жизни местных жителей, – отметил Михаил Щапов.

Вместе с тем, заявил депутат, строительство дорог объективно приведет к дальнейшему росту туристического потока. С одной стороны, это стимул для развития местной туристической отрасли. С другой – хаотичное нормативно-правовое регулирование безмерно усложняет развитие цивилизованного бизнеса. Значит, считает политик, с ростом турпотока будет развиваться рынок нелегальных и полулегальных турбаз. Также увеличится трафик так называемых «диких» туристов – одного из главных источников антропогенной нагрузки на Байкале, уверен Михаил Щапов.

– Готовы ли мы к этим последствиям от строительства всего двух дорог? На мой взгляд, о готовности говорить сложно. Нам нужно добиться порядка в нормативно-правовом регулировании деятельности на прибайкальских территориях. Упорядочить и спланировать формирование туристических центров, решить вопрос вывоза и утилизации мусора и жидких отходов. Подготовить жилищно-коммунальную инфраструктуру поселков. Наконец, нужно в принципе решить, как должен выглядеть туристический рынок на прибайкальских территориях, какого туриста и какой объем турпотока мы хотим получить, – цитирует пресс-служба Михаила Щапова его слова.

По мнению депутата, весь этот комплекс работ невозможно сделать хаотично. Он требует серьезного, вдумчивого государственного планирования, в которое будут включены как местные, так и региональные и федеральные органы власти.

– Горизонт такого планирования должен составлять не менее 5-10 лет – это минимальный срок, чтобы создать четкую правовую канву, спланировать и запустить необходимые инфраструктурные проекты, – заявил Михаил Щапов.

По словам депутата, чтобы обеспечить реализацию этих мер, предупредить усугубления проблем, развитие прибайкальских регионов необходимо рассмотреть в рамках пятилетнего Госплана Иркутской области, инициированного губернатором региона Сергеем Левченко.